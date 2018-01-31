Софьян Ханни стал игроком «Спартака»

Соглашение с алжирцем предусматривает долгосрочное сотрудничество по схеме «3,5 года плюс 1».
Сумма компенсации «Андерлехту» составила 6 миллионов евро плюс бонусы за достижения футболиста в составе чемпионов России.
Зарплата полузащитника в «Спартаке» составит, по информации «Спорт-Экспресса», два миллиона евро в год гарантированно. Еще 200 тысяч евро 27-летний хавбек сможет зарабатывать в случае достижения определенных показателей.
Игрок получил 30-й номер в новой команде. Завтра Ханни прибудет в Марбелью, где «Спартак» проводит тренировочный сбор.
В составе «Андерлехта» Ханни выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии 2017 года. В 2016 году он получил звания лучшего игрока арабского происхождения и лучшего игрока африканского происхождения в чемпионате Бельгии, а также игрока года по версии Королевской бельгийской футбольной ассоциации.
С 2016 года Ханни, алжирец по происхождению, выступает за национальную команду своей исторической родины. Он провел за сборную Алжира 8 матчей и забил 4 гола.
💣💣💣 Мы немного задержались с составом... Зато у нас вот какая новость!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 января 2018 г.
ОФИЦИАЛЬНО: Софиан Ханни стал игроком «Спартака»! Добро пожаловать!
Подробнее о новичке: https://t.co/XOchmyWdTl pic.twitter.com/tlES7pI9Id