Софьян Ханни стал игроком «Спартака»

Московскийзаключили трансферный контракт о переходе капитана бельгийской команды

Соглашение с алжирцем предусматривает долгосрочное сотрудничество по схеме «3,5 года плюс 1».

Сумма компенсации «Андерлехту» составила 6 миллионов евро плюс бонусы за достижения футболиста в составе чемпионов России.

Зарплата полузащитника в «Спартаке» составит, по информации «Спорт-Экспресса», два миллиона евро в год гарантированно. Еще 200 тысяч евро 27-летний хавбек сможет зарабатывать в случае достижения определенных показателей.

Игрок получил 30-й номер в новой команде. Завтра Ханни прибудет в Марбелью, где «Спартак» проводит тренировочный сбор.

В составе «Андерлехта» Ханни выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии 2017 года. В 2016 году он получил звания лучшего игрока арабского происхождения и лучшего игрока африканского происхождения в чемпионате Бельгии, а также игрока года по версии Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

С 2016 года Ханни, алжирец по происхождению, выступает за национальную команду своей исторической родины. Он провел за сборную Алжира 8 матчей и забил 4 гола.