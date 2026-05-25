Экс‑игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о работе главного тренера столичной команды Хуана Карседо.

«Пока Карседо очень неплохо выглядит в "Спартаке". Когда он пришёл, команда начала бороться за третье место, хотя было потеряно много очков. "Спартак" почти достал бронзу, но немножко не повезло. Выиграли Кубок России — второй по значимости турнир в стране. Работу Карседо можно безоговорочно оценить на твердую четверку с плюсом», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

Напомним, что в РПЛ «Спартак» смог финишировать только на четвертом месте, но выиграл Кубок России, переиграв в финале «Краснодар» в серии пенальти.