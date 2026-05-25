Защитник «Зенита» Арсен Адамов покинул команду, информирует клубная пресс-служба.

«Футбольный клуб "Зенит" желает Арсену Адамову успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также за победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории. Удачи, Арсен!» — сказано в заявлении клуба.

Таким образом, Адамов получил статус свободного агента.

В завершившемся сезоне Адамов принял участие в 9 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.