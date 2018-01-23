ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 2
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Обмен Санчеса на Мхитаряна: «МЮ» добился большего

    Реакция на громкую сделку

    Манчестер Юнайтед Арсенал Англия. Премьер-лига Футбол Англии Трансферы Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «МЮ» и «Арсенал» совершили рокировку
    «МЮ» и «Арсенал» совершили рокировку
    The Guardian
    Накануне «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» объявили об обмене своих игроков — полузащитника манкунианцев Генриха Мхитаряна на форварда лондонцев Алексиса Санчеса. Приводит реакцию СМИ на громкую сделку, а также даем свое резюме.

    Наибольшую выгодну от обмена получил «МЮ»

    Практически все опрошенные авторы авторитетной The Guardian склоняются к тому, что «Манчестер Юнайтед» — главный бенефициар обмена своего полузащитника Генриха Мхитаряна на нападающего Алексиса Санчеса.

    «Подписание чилийца кажется более привлекательным, учитывая то, что "Манчестер Сити" был близок к осуществлению трансфера прошлым летом за 60 млн фунтов. Инициаторы тогдашнего решения в руководстве "Арсенала" не продавать форварда в августе все-таки должны себя пожурить», — убежден Доминик Файфилд.

    «Наибольшую выгодну из обмена извлек "Юнайтед". Если Мхитаряну удастся вернуть его стабильность и уверенность в игре, он может блеснуть в Премьер-лиге, как многие надеялись. В этой сделке Санчес лучше подходит в осуществлении задачи сделать свой новый клуб сильнее», — считает Энди Хантер.

    «От сделки больше выиграл "МЮ". Предпочел ли бы менеджер "Канониров" Арсен Венгер сохранить в команде Санчеса? Мой ответ крайне утвердительный — потеря такого игрока усугубляется тем, что он перешел в лагерь конкурентов», — отмечает Джейми Джексон.

    «Манкунианцам удалось заполучить готовую звезду АПЛ. Лондонскому клубу достался талант под знаком вопроса. Если бы данный трансфер была включена еще какая-то сумма, то для "Арсенала" сделка выглядела был лучше, тем не менее, подписание исполнителя с определенными качествами взамен форварду, который ушел бы через четыре месяца, хорошо понимается», — констатирует Эми Лоуренс.

    «МЮ» объявил о переходе Санчеса, «Арсенал» — о трансфере Мхитаряна Английские клубы завершили сделку по обмену игроками «Наиболее выгодной сделка оказалась для агентов [Санчеса] Фернандо Фелисевича и [Мхитаряна] Мино Райолы. Она серьезно ударила по "Арсеналу" хотя бы потому, что вся сага с чилийцем вскрыла растущую потерю контроля Венгером», — анализирует трейд Барни Ронэй.

    «Манкунианцам стоит считать эту сделку более выгодной для себя, поскольку они отчаянно нуждались в большем блеске своей атаки, дабы не отставать от "Манчестер Сити" в следующих сезонах. Санчес сильнее, чем кто-либо в атаке "Юнайтед", в то время, как Мхитарян больше видится "Канонирами" как замена Месуту Озилу на случай, как ожидается, его ухода летом», — убежден Даниэл Тэйлор.

    «Обмен чилийца на армянина — наибольший в английском футболе с тех пор, как Эшли Коул покинул "Арсенал" и присоединился к "Челси" в августе 2006 года, тогда как Вильям Галлас отправился в обратном направлении. Даже с учетом того, что "Канониры" заработали 5 млн фунтов поверх той сделки, бесспорно, выиграли от той сделки "Синие", ведь Коул выиграл на "Стамфорд Бридж" все, а Галлас закончил свою карьеру на "Эмирейтс" ни с чем», — намекает на вероятное развитие карьеры для Санчеса и Мхитаряна Джейсон Бёрт в материале на The Telegraph.

    Почему от сделки проиграл «МЮ»

    Впрочем, есть мнение, что данный трансфер уж точно не на руку «Красным» Дьяволам«, поскольку особенности игры и характер чилийского футболиста могут послужить плохую службу его новому клубу.

    Санчес в «МЮ»: выигрывают все Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ» «Хотя Санчес зрелищно играл в "Арсенале", его выступления за лондонский коллектив стали излишне индивидуалистичными, вплоть до самолюбования, которые не нравились коллегам. Он чуть ли не участвовал в другом матче, чем большая часть его команды. Наблюдатели часто путают стремление форварда быть везде, а также его неутомимость на поле, как преданность общему делу, ведь слишком часто он играет на себя, а не коллектив», — пишет в материале на ESPN Тони Эванс.

    «Его эффективность попросту размывается его же эгоизмом. Чилиец бьет издали через кучу соперников, в то время, как партнеры оказываются в лучшей позиции совершенно свободными. Он заигрывается с мячом и растрачивает его владение больше, чем может себе позволить игрок с его способностями. Его энергичность впечатляет, но его общий вклад в успех — не особо», — добавляет автор.

    «Внутри раздевалки "Арсенала" было искреннее убеждение, что Санчес, выигравший два чемпионата Южной Америки кряду, принесет трофеи клубу. Тем не менее, эти надежды не оправдались, а большая часть команды вздохнула с облегчением, когда он ушел. Даже в лагере сборной Чили его знают, как самодостаточного и немного отстраненного от партнеров исполнителя, тогда как в Лондоне в нем увидели эгоиста».

    Резюме

    Большинство наблюдателей все же считает наибольшим выгодоприобретателем данного обмена «Манчестер Юнайтед». Аргументы очевидны: клуб получает готового к АПЛ, первоклассного амбициозного нападающего, способного принести результат здесь и сейчас, рядом с которым проще и быстрее должны расти молодые атакующие футболисты команды вроде Антони Марсьяля, Маркуса Рашфорда, Джесси Лингарда, с которым проще комбинировать будет столь умным игрокам, как Поль Погба, Хуан Мата и Андер Эррера, в то время, как Ромелу Лукаку получит еще более мощную поддержку впереди.

    Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью Получается ли у Моуриньо в «Манчестер Юнайтед»? Кроме того, ершистый характер Санчеса лучше подходит для менеджера «Красных Дьяволов» Жозе Моуринью, нежели тот, что у Генриха Мхитаряна (не удивительно, что легенда «МЮ» Гари Нэвилл, сейчас работающий экспертом на ТВ, убежден, что армянина покупал не португалец), ведь требовательность наставника должна будет находить свой отклик в чилийце. Что касается недостатков его нрава, то здесь «Особенный» имеет достаточный авторитет и опыт, чтобы совладать с новичком — в качестве подтверждения можно вспомнить успешную работу тренера со Златаном Ибрагимовичем, Криштиану Роналду и Диего Костой.

    «Арсеналу» также стоит быть довольным сделкой, ведь Мхитарян хорошо подходит для его стиля игры и действительно стал хорошей компенсацией за ключевого футболиста, уход которого через четыре месяца не принес бы «Канонирам» даже одного пенни. Другое дело, что сам по себе плеймейкер не способен так усилить игру своей новой команды, как Санчес — «МЮ», поскольку слишком многое в коллективе Арсена Венгера не работает правильно, чтобы его приход сильно на это повлиял. Возможно, все изменится к лучшему, когда уйдет сам француз, и коллектив переживет настоящую перестройку.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 2
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Опустили на землю. «Ливерпуль» проиграл «Суонси»
  • Сенсационное поражение «Ливерпуля» на «Либерти» — в обзоре СМИ
    •
  • Трансферный дайджест. 16-22 января
  • Продаст ли «Тоттенхэм» своего лидера, кто покинет «Ливерпуль» вслед за Филиппе Коутиньо, кому нужен вратарь «Атлетика» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 23/01
    • «Ливерпуль» на выезде проиграл худшей команде АПЛ
  • 23/01
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с одним из лидеров
  • 22/01
    • Венгер: Это последний «большой» контракт Санчеса
  • 22/01
    • «МЮ» объявил о переходе Санчеса, «Арсенал» — о трансфере Мхитаряна
  • 21/01
    • Марку Силва покинул пост главного тренера «Уотфорда»
  • 21/01
    • «Саутгемптон» поделил очки с «Тоттенхэмом»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира
    Подробный разбор
  • «Спартаку» срочно нужен новый защитник
  • Поражение красно-белых от «Астаны» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Трансферный дайджест. 16-22 января
  • Продаст ли «Тоттенхэм» своего лидера, кто покинет «Ливерпуль» вслед за Филиппе Коутиньо, кому нужен вратарь «Атлетика» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Реал» нащупывает путь к выходу из кризиса
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Депортиво»
    •
  • Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью
  • Получается ли у Моуриньо в «Манчестер Юнайтед»?
    •
  • Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на травму защитника «Спартака»
    •
  • Санчес в «МЮ»: выигрывают все
  • Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Удержит ли «Эспаньол» на «Камп Ноу» свое преимущество?
  • «Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 25 января
  • 1,70
    •
  • Сохранит ли «Амур» шансы на плей-офф?
  • «Кунь Лунь» — «Амур». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 25 января
  • 2,02
    •
    Футбол. Главное
  • Опустили на землю. «Ливерпуль» проиграл «Суонси»
  • Сенсационное поражение «Ливерпуля» на «Либерти» — в обзоре СМИ
    •
  • Трансферный дайджест. 16-22 января
  • Продаст ли «Тоттенхэм» своего лидера, кто покинет «Ливерпуль» вслед за Филиппе Коутиньо, кому нужен вратарь «Атлетика» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Спартаку» срочно нужен новый защитник
  • Поражение красно-белых от «Астаны» — в нашем обзоре прессы
    •
  • 01:29
    • «Севилья» выбила «Атлетико» из Кубка Испании
  • 00:44
    • «Манчестер Cити» вышел в финал Кубка лиги
  • 12:32
    • Георгий Джикия успешно перенес операцию в Риме
  • 09:55
    • Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом»
  • 09:35
    • СМИ: Дзюба станет игроком «Арсенала»
  • 07:07
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с одним из лидеров
  • 23/01
    • «Спартак» отказался от покупки Вериссимо
  • 23/01
    • «Ливерпуль» на выезде проиграл худшей команде АПЛ
  • 23/01
    • Гол Косты принес «Ювентусу» победу над «Дженоа»
  • 22/01
    • «МЮ» объявил о переходе Санчеса, «Арсенал» — о трансфере Мхитаряна
    Весь футбол
  • 2
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус