Обмен Санчеса на Мхитаряна: «МЮ» добился большего

Наибольшую выгодну от обмена получил «МЮ»

Практически все опрошенные авторы авторитетной The Guardian склоняются к тому, что «Манчестер Юнайтед» — главный бенефициар обмена своего полузащитника Генриха Мхитаряна на нападающего Алексиса Санчеса.

«Подписание чилийца кажется более привлекательным, учитывая то, что "Манчестер Сити" был близок к осуществлению трансфера прошлым летом за 60 млн фунтов. Инициаторы тогдашнего решения в руководстве "Арсенала" не продавать форварда в августе все-таки должны себя пожурить», — убежден Доминик Файфилд.

«Наибольшую выгодну из обмена извлек "Юнайтед". Если Мхитаряну удастся вернуть его стабильность и уверенность в игре, он может блеснуть в Премьер-лиге, как многие надеялись. В этой сделке Санчес лучше подходит в осуществлении задачи сделать свой новый клуб сильнее», — считает Энди Хантер.

«От сделки больше выиграл "МЮ". Предпочел ли бы менеджер "Канониров" Арсен Венгер сохранить в команде Санчеса? Мой ответ крайне утвердительный — потеря такого игрока усугубляется тем, что он перешел в лагерь конкурентов», — отмечает Джейми Джексон.

«Манкунианцам удалось заполучить готовую звезду АПЛ. Лондонскому клубу достался талант под знаком вопроса. Если бы данный трансфер была включена еще какая-то сумма, то для "Арсенала" сделка выглядела был лучше, тем не менее, подписание исполнителя с определенными качествами взамен форварду, который ушел бы через четыре месяца, хорошо понимается», — констатирует Эми Лоуренс.

«МЮ» объявил о переходе Санчеса, «Арсенал» — о трансфере Мхитаряна Английские клубы завершили сделку по обмену игроками «Наиболее выгодной сделка оказалась для агентов [Санчеса] Фернандо Фелисевича и [Мхитаряна] Мино Райолы. Она серьезно ударила по "Арсеналу" хотя бы потому, что вся сага с чилийцем вскрыла растущую потерю контроля Венгером», — анализирует трейд Барни Ронэй.

«Манкунианцам стоит считать эту сделку более выгодной для себя, поскольку они отчаянно нуждались в большем блеске своей атаки, дабы не отставать от "Манчестер Сити" в следующих сезонах. Санчес сильнее, чем кто-либо в атаке "Юнайтед", в то время, как Мхитарян больше видится "Канонирами" как замена Месуту Озилу на случай, как ожидается, его ухода летом», — убежден Даниэл Тэйлор.

«Обмен чилийца на армянина — наибольший в английском футболе с тех пор, как Эшли Коул покинул "Арсенал" и присоединился к "Челси" в августе 2006 года, тогда как Вильям Галлас отправился в обратном направлении. Даже с учетом того, что "Канониры" заработали 5 млн фунтов поверх той сделки, бесспорно, выиграли от той сделки "Синие", ведь Коул выиграл на "Стамфорд Бридж" все, а Галлас закончил свою карьеру на "Эмирейтс" ни с чем», — намекает на вероятное развитие карьеры для Санчеса и Мхитаряна Джейсон Бёрт в материале на The Telegraph.

Почему от сделки проиграл «МЮ»

Впрочем, есть мнение, что данный трансфер уж точно не на руку «Красным» Дьяволам«, поскольку особенности игры и характер чилийского футболиста могут послужить плохую службу его новому клубу.

Санчес в «МЮ»: выигрывают все Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ» «Хотя Санчес зрелищно играл в "Арсенале", его выступления за лондонский коллектив стали излишне индивидуалистичными, вплоть до самолюбования, которые не нравились коллегам. Он чуть ли не участвовал в другом матче, чем большая часть его команды. Наблюдатели часто путают стремление форварда быть везде, а также его неутомимость на поле, как преданность общему делу, ведь слишком часто он играет на себя, а не коллектив», — пишет в материале на ESPN Тони Эванс.

«Его эффективность попросту размывается его же эгоизмом. Чилиец бьет издали через кучу соперников, в то время, как партнеры оказываются в лучшей позиции совершенно свободными. Он заигрывается с мячом и растрачивает его владение больше, чем может себе позволить игрок с его способностями. Его энергичность впечатляет, но его общий вклад в успех — не особо», — добавляет автор.

«Внутри раздевалки "Арсенала" было искреннее убеждение, что Санчес, выигравший два чемпионата Южной Америки кряду, принесет трофеи клубу. Тем не менее, эти надежды не оправдались, а большая часть команды вздохнула с облегчением, когда он ушел. Даже в лагере сборной Чили его знают, как самодостаточного и немного отстраненного от партнеров исполнителя, тогда как в Лондоне в нем увидели эгоиста».

Резюме

Большинство наблюдателей все же считает наибольшим выгодоприобретателем данного обмена «Манчестер Юнайтед». Аргументы очевидны: клуб получает готового к АПЛ, первоклассного амбициозного нападающего, способного принести результат здесь и сейчас, рядом с которым проще и быстрее должны расти молодые атакующие футболисты команды вроде Антони Марсьяля, Маркуса Рашфорда, Джесси Лингарда, с которым проще комбинировать будет столь умным игрокам, как Поль Погба, Хуан Мата и Андер Эррера, в то время, как Ромелу Лукаку получит еще более мощную поддержку впереди.

Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью Получается ли у Моуриньо в «Манчестер Юнайтед»? Кроме того, ершистый характер Санчеса лучше подходит для менеджера «Красных Дьяволов» Жозе Моуринью, нежели тот, что у Генриха Мхитаряна (не удивительно, что легенда «МЮ» Гари Нэвилл, сейчас работающий экспертом на ТВ, убежден, что армянина покупал не португалец), ведь требовательность наставника должна будет находить свой отклик в чилийце. Что касается недостатков его нрава, то здесь «Особенный» имеет достаточный авторитет и опыт, чтобы совладать с новичком — в качестве подтверждения можно вспомнить успешную работу тренера со Златаном Ибрагимовичем, Криштиану Роналду и Диего Костой.

«Арсеналу» также стоит быть довольным сделкой, ведь Мхитарян хорошо подходит для его стиля игры и действительно стал хорошей компенсацией за ключевого футболиста, уход которого через четыре месяца не принес бы «Канонирам» даже одного пенни. Другое дело, что сам по себе плеймейкер не способен так усилить игру своей новой команды, как Санчес — «МЮ», поскольку слишком многое в коллективе Арсена Венгера не работает правильно, чтобы его приход сильно на это повлиял. Возможно, все изменится к лучшему, когда уйдет сам француз, и коллектив переживет настоящую перестройку.