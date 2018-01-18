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    Санчес в «МЮ»: выигрывают все

    Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ»

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    В «МЮ» Санчес имеет больше шансов на завоевание трофеев
    В «МЮ» Санчес имеет больше шансов на завоевание трофеев
    The Guardian
    После многочисленных сообщений о готовящемся переходе нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» менеджер «Канониров» Арсен Венгер подтвердил, что сделка, скорее всего, состоится. Анализируем данный трансфер с помощью прессы.

    Объединение ради успеха

    Если «МЮ» сумеет совершить прямой обмен своего полузащитника Генриха Мхитаряна на форварда «Арсенала», то это выглядит выгодной сделкой для всех. Так, «Юнайтед» по сути получает одного из лучших оттянутых нападающих мира за 30 миллионов фунтов, которые он заплатил за армянского игрока, тогда как «Канониры» получают взамен классного плеймейкера, хотя всерьез рисковали остаться ни с чем, если бы чилиец ушел летом по завершении его контракта.

    «Алексис Санчес очевидно усилит манкунианцев, у которых сейчас состав четко делится на две группы: большая часть талантливых молодых исполнителей и их стареющие партнеры. Есть вакансия для футболиста, находящегося на пике карьеры, уже ставшего для АПЛ своим, который способен просто прийти и сделать разницу в силе коллектива, обеспечив еще один путь к победе. Возможно, он будет играть под центрфорвардом, также можно представить его и наконечником атак», — пишет в материале на The Guardian Барни Ронэй.

    «В каждом из клубов во время успешных периодов в работе Жозе Моуринью рядом с ним находились исполнители, которые, казалось, отражали и усиливали свою собственную темную жажду к славе и свой энергичный дух. Прямо сейчас к португальцу может присоединиться еще один такой футболист, пока сам он стремится возродить свой имидж мгновенного победителя с тех пор, как за последние восемь лет, прошедшие после его предыдущего успеха, в Лиге чемпионов он только дважды выигрывал чемпионский титул», — отмечает автор.

    «Точно также со всеми своими качествами Санчес [за исключением золота Примеры-2013] никогда не выигрывал чего-то столь же значимого в клубном футболе. У него есть такая возможность. И это может стать увлекательным моментом объединения ради успеха».

    Прогадал ли Санчес?

    Впрочем, весьма вероятно, что форвард пока еще «Арсенала» поторопился перебраться в лагерь «Красных Дьяволов», ведь уже летом он мог бы бесплатно стать игроком «Манчестер Сити», и кто знает, где у него было бы больше шансов завоевать трофеи. Пока что «Горожане» выглядят сильнее своих соседей по городу, потому чилийский нападающий всерьез рискует в свои 29 лет с выбором клуба.

    «Он будет связан с менее сильной командой и менеджером, поскольку любой аргумент об обратном не подтверждается нынешней ситуацией в турнирной таблице. Главная причина своего недовольства в лондонском коллективе, которую высказал сам Алексис, было то, что в своем возрасте он хочет бороться за трофеи. Тем не менее, он не решается перейти в без пяти минут чемпионскую команду, которая сохраняет обоснованные надежды на четыре трофеи до конца сезона, в пользу шанса выиграть один из них (но даже в этом случае добиться триумфа в Лиге чемпионов будет сложно, учитывая прагматизм Моуринью)», — считает в своем материале на портале Goal.com Марк Дойл.

    «С учетом всего этого трудно не сделать вывод, что на все это Санчес решился ради денег. Это, конечно, его прерогатива, но теперь он мог бы избавить нас от неизбежных разговоров во время своего первого официального интервью в новом клубе о том, что его решение по смене команды связано с желанием выигрывать трофеи. Даже если, конечно, ему не все равно, куда именно он перешел».

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    Зачем это Моуринью

    На первый взгляд «Юнайтед» не особо нужен чилийской форвард, ведь в команде хватает атакующих исполнителей — одних только нападающих высокого класса (Ромелу Лукаку, Златан Ибрагимович, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль) целых четыре. Тем не менее, вероятно, португальский рулевой недоволен тем, что команда редко отличается драйвом в атаке, особенно между линиями соперника во время попыток взломать его оборону, в чем особенно хорош Санчес.

    «Босс "Красных Дьяволов" видит проблемы на правом краю своей атаки, начиная с момента своего прихода в клуб летом 2016 года. Марсьяль и Рашфорд конкурируют за позицию слева, но справа у него нет таких же опций. Еще одна проблема — голы», — анализирует для портала ESPN состав «МЮ» в нападении Роб Доусон.

    «В прошлом сезоне манкунианцы были излишне зависимы от Ибрагимовича, и это стоило им шанса побороться за чемпионский титул. Швед впечатлил в первой своей кампании, забив 28 мячей в 46 матчах, но никто другой не забил больше 11, и 54 гола по итогам всего розыгрыша АПЛ 2016/2017 стали худшим результатом среди топ-семерки первенства. Эта ситуация улучшилась в текущем сезоне, где у команды сейчас 48 взятий чужих ворот, что стало третьим результатом в лиге, однако согласно нашим источникам, Моуринью все еще недоволен реализацией моментов», — добавляет автор.

    «Начиная с лета 2014 года, когда чилиец перебрался в "Арсенал", в его активе 60 голов в 122 поединках — это фантастический результат, с учетом того, что он не всегда играет в центре нападения. "МЮ" надеется, что он обеспечит голы и тем самым окажет поддержку Лукаку, тогда как по поводу большой роли Ибрагимовича в оставшийся период сезона есть сомнения. 36-летний бомбардир забил лишь раз в семи матчах с тех пор, как вернулся после тяжелой травмы и снова остался вне игры вследствие нового повреждения до конца января».

    Резюме

    Похоже на то, что от этой сделки выигрывают все, особенно если лондонский клуб все же получит за Алексиса Санчеса Генриха Мхитаряна, который избавит «Канониров» от угрозы бесплатно потерять ведущего исполнителя, и обещает влиться в команду, исповедующую более комбинационный футбол. Так, «Манчестер Юнайтед» получает действительно высококлассного форварда, способного сыграть на любой атакующей позиции. При этом чилиец невероятно мотивирован выигрывать трофеи, что очень на руку жаждущему вернуться на ведущие позиции в Англии и Европе клубу.

    Сам 29-летний нападающий получает более амбициозный коллектив с более честолюбивым и нацеленным на успех менеджером. И даже если в этом сезоне «Красным Дьяволам» будет не суждено выиграть какой-то из трофеев, уже в следующей кампании ситуация должна измениться к лучшему, ведь манкунианцы достраивают команду, а сам Моуринью вот-вот должен продлить контракт.

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