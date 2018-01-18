Санчес обойдется «Манчестер Юнайтед» в 180 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» может приобрести чилийского нападающего «Арсенала»независимо от ситуации с полузащитником Генрихом Мхитаряном, пишет The Guardian.

Ранее сообщалось, что сделка по Санчесу состоится в том случае, если в обратном направлении последует Мхитарян.

По данным The Telegraph, трансфер может обойтись «МЮ» в 180 миллионов фунтов.

Зарплата нападающего сборной Чили по 4,5-летнему контракту после выплаты налогов составит 14 миллионов фунтов в год, что эквивалентно примерно 27 миллионам фунтов до выплаты налогов. Около 20 миллионов фунтов составит подписной бонус игроку, 10 миллионов фунтов – вознаграждение его агентам. «Арсенал» получит от «МЮ» за переход Санчеса около 30 миллионов фунтов.

Напомним, соглашение Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.