Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью

Успехи

Успехом Жозе Моуринью у руля «Манчестер Юнайтед», который в первую очередь бросается в глаза — это игра команды. После излишне академичного и беззубого стиля во время работы Луи ван Гала с коллективом теперь тот совершенно не тратит время на владение мячом и строительство атак (именно это слово лучше всего подходит к продолжительным действиям манкунианцев в нападении, когда их тренировал нидерландец), действуя более нацеленно на чужие ворота и быстро расставаясь со сферой. «Красные Дьяволы» португальца комбинируют быстрее, осмысленнее и, что главное, результативнее, из-за чего нападение «МЮ» занимает третье место в АПЛ, а еще недавно пребывал на второй строчке по этому показателю.

Другой заметный успех «Особенного» у руля команды — общий прогресс ее исполнителей, включая и молодежь, за якобы неумение работать с которой ранее скептики не раз критиковали тренера. Так, ему удалось по сути реанимировать карьеру защитников Фила Джонса, Люка Шоу и Эшли Янга, растут Поль Погба, Эрик Байи и Антони Марсьяль, на своем высоком уровне себя проявляют Давид Де Хеа, Антонио Валенсия, Крис Смоллинг, Хуан Мата, Неманья Матич, Ромелу Лукаку и Андер Эррера. Между тем, заметно прибавляют молодые исполнители Джесси Лингард, Маркус Рашфорд и даже Скотт Мактоминай имеет шансы вырасти в классного хавбека.

Еще одно серьезное достижение Моуринью — это игра в обороне, которая наряду с «Челси» у «Юнайтед» является самой надежной в английской Премьер-лиге по итогам 23-х туров. Строительство любой успешной команды должно начинаться именно с защиты, и в этом аспекте манкунианцы уже по сути готовы к покорению вершин.

Таким образом, работа португальского менеджера всячески демонстрирует, что команда движется в правильном направлении, и это еще один его успех, особенно если сравнивать с бледной неопределенностью при его предшественниках, работавших после ухода сэра Алекса Фергюсона. Более нацеленная и эффективная игра в атаке, прогресс игроков, надежность обороны и завоевание трех трофеев (Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лига Европы) по итогам первого сезона говорят о том, что «Красные Дьяволы» постепенно возвращаются на былые позиции. Именно такой вывод, судя по всему, сделали и в правлении клуба, когда решили продлить соглашение с наставником.

Неудачи

Несмотря на успехи Моуринью в изменении игры «Манчестер Юнайтед», его команда все еще не выглядит настолько солидно, чтобы выиграть нечто значимое вроде чемпионского титула в Англии или Лиги чемпионов. Португальскому тренеру пока не удалось создать атаку, которая стабильно приносит нужный результат. Так, в больших матчах она часто недостаточно эффективна, ведь в рамках Премьер-лиги за эти полтора года ей удалось победить только дважды на своем поле «Тоттенхэм» и «Челси», а также «Арсенал» на выезде, где только в поединке против «Синих» она выглядела по-настоящему сильной, тогда как в поединках попроще упускает слишком много моментов.

Сегодня Алексис Санчес пройдет медосмотр в «Манчестер Юнайтед» Чилиец уже попрощался с партнерами по «Арсеналу» Нередко его подопечным не хватает должного креатива в атакующих действиях, и они сбиваются на прямолинейный футбол. Притом, что это парадоксально совмещается с ситуациями, когда при наличии голевых шансов у чужих ворот мяч упорно не идет в сетку. Для решения этой проблемы, а также избавления от зависимости от Златана Ибрагимовича клуб приобрел летом в центр атаки Ромелу Лукаку, но и тот пока что не демонстрирует нужной результативности, отметившись 17 голами во всех турнирах, в то время, как в больших матчах все еще молчит.

Причиной тому служит недостаточный баланс в действиях команды, ведь играя прагматично, она не может демонстрировать должной раскованности в атаке. Такая ситуация влияет в том числе и на Поля Погба, который чаще всего располагается глубже в центре поля, чем ограничивает свою пользу для коллектива во время его наступления, ведь в более свободной роли ближе к чужим воротам он обеспечивает команду большей остротой. Кроме того, это по сути не позволило одному из лучших плеймейкеров последних лет Генриху Мхитаряну заиграть на «Олд Траффорд», ведь манкунианцы исповедуют более контратакующий футбол, нежели его предыдущие клубы.

Вдобавок, свою роль играет и стиль менеджмента Моуринью, который часто слишком требователен к своим подопечным на поле. Поэтому стоит кому-то войти в закономерный спад, который периодически случается со всеми исполнителями, как ему уготовано место на скамейке запасных. С одной стороны это создает дух конкуренции, который позволяет команде демострировать стабильные успехи, с другой — подрывает уверенность игроков в своих силах и приводит к пагубной нервозности — вероятно, последнее и является главной причиной не лучшей реализации моментов в исполнении «МЮ».

Будущее

То, что «Манчестер Юнайтед» продлит с португальским специалистом соглашение до 2021 года, говорит о положительной оценке его работы со стороны правления клуба, хотя это вовсе не значит, что тренер отработает весь срок контракта. Это больше карт-бланш специалисту и вера в правильность избранного им курса по строительству успешного клуба. Особенно на фоне осенних слухов о возможном уходе «Особенного» в ПСЖ по завершении текущего сезона.

Санчес в «МЮ»: выигрывают все Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ» Подписание находящегося на пике карьеры и жаждущего выигрывать трофеи Алексиса Санчеса должно помочь «Красным Дьяволам» решить вышеупомянутые проблемы в нападении. Вместе с его прогрессирующими партнерами команда тем самым обещает стать более эффективной в достижении своих целей. «МЮ», конечно, вряд ли удастся вырвать чемпионский титул из рук своих соседей по городу, в то время, как выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне он еще не готов, если сравнивать с «Барселоной», «Баварией», ПСЖ и тем же «Манчестер Сити», но уже в следующей кампании обещает побороться как за победу в АПЛ, так и в главном еврокубке.

В летнее межсезонье-2018 Моуринью завершит строительство коллектива, поэтому будущий год обещает стать моментом истины для португальского специалиста на «Олд Траффорд». Впрочем, если манкунианцам все же не удастся победить хотя бы в Премьер-лиге, не говоря уже о Лиге чемпионов, но при этом они будут реально бороться за эти трофеи до конца сезона, а сам «Особенный» не захочет уйти, боссы «Юнайтед» наверняка предоставят ему шанс продолжить идти к этим целям.

Таким образом, все в руках рулевого «Дьяволов», и это не просто банальная фраза, ведь его стилю работы присуща излишняя требовательность и жесткость в отношении подопечных, вследствие чего игроки склонны эмоционально выгорать — сезон 2012/2013 в «Реале» и 2015/2016 в «Челси» тому подтверждение. Посему при прочих благоприятных обстоятельствах, которые обещают сложиться в пользу его нынешнего клуба, помешать добиться ему успеха может только сам Моуринью, если не будет достаточно хладнокровен. Если будет — «МЮ» вернется на былые позиции, а сам португалец пополнит свою богатую коллекцию новыми трофеями.