«МЮ» объявил о переходе Санчеса, «Арсенал» — о трансфере Мхитаряна

официально объявил о переходе нападающегоиз, подготовив видеоролик, в котором чилиец играет на пианино популярный у болельщиков гимн клуба «Glory Glory Man United».

«Дамы и господа, пожалуйста, займите ваши места. Представляем Алексиса Санчеса», — говорится в сообщении.



🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4