«МЮ» объявил о переходе Санчеса, «Арсенал» — о трансфере Мхитаряна

На фото: Генрих Мхитарян и Алексис Санчес buzz.ie

официально объявил о переходе нападающегоиз, подготовив видеоролик, в котором чилиец играет на пианино популярный у болельщиков гимн клуба «Glory Glory Man United».

«Дамы и господа, пожалуйста, займите ваши места. Представляем Алексиса Санчеса», — говорится в сообщении.



Санчес в текущем сезоне принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.

За «Канониров» он играл с 2014 года, провел в составе команды 166 матчей, в которых забил 80 голов и сделал 46 передач.

В свою очередь, лондонский «Арсенал» на своем сайте объявил о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

29-летний армянин подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт.

Мхитарян с 2016 года играет в Англии, на его счету 13 голов и 11 голевых передач в составе «МЮ».