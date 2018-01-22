«МЮ» объявил о переходе Санчеса, «Арсенал» — о трансфере Мхитаряна

«Дамы и господа, пожалуйста, займите ваши места. Представляем Алексиса Санчеса», — говорится в сообщении.
🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4— Manchester United (@ManUtd) 22 января 2018 г.
Санчес в текущем сезоне принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.
За «Канониров» он играл с 2014 года, провел в составе команды 166 матчей, в которых забил 80 голов и сделал 46 передач.
В свою очередь, лондонский «Арсенал» на своем сайте объявил о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.
29-летний армянин подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт.
Мхитарян с 2016 года играет в Англии, на его счету 13 голов и 11 голевых передач в составе «МЮ».