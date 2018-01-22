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    «МЮ» объявил о переходе Санчеса, «Арсенал» — о трансфере Мхитаряна

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    Генрих Мхитарян и Алексис Санчес
    На фото:Генрих Мхитарян и Алексис Санчес
    «Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала», подготовив видеоролик, в котором чилиец играет на пианино популярный у болельщиков гимн клуба «Glory Glory Man United».

    «Дамы и господа, пожалуйста, займите ваши места. Представляем Алексиса Санчеса», — говорится в сообщении.


    Санчес в текущем сезоне принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.

    За «Канониров» он играл с 2014 года, провел в составе команды 166 матчей, в которых забил 80 голов и сделал 46 передач.

    В свою очередь, лондонский «Арсенал» на своем сайте объявил о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

    29-летний армянин подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт.

    Мхитарян с 2016 года играет в Англии, на его счету 13 голов и 11 голевых передач в составе «МЮ».

    🔴Welcome to #Arsenal, @micki_taryan . . #WeAreTheArsenal #Mkhitaryan

    Публикация от Arsenal Official (@arsenal)


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