«Милан» объявил об увольнении главного тренера Массимилиано Аллегри и руководство команды.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«На протяжении большей части сезона мы занимали две верхние строчки в Серии А, имея реальные шансы побороться за Скудетто. Заключительный отрезок сезона был совершенно не похож на предыдущие выступления, а вчерашнее досадное поражение в последней игре превратило сезон в однозначный провал.

Настало время перемен и всесторонней реорганизации футбольных операций. С сегодняшнего дня мы расстаемся с генеральным директором Джорджо Фурлани, спортивным директором Игли Таре, главным тренером Массимилиано Аллегри и техническим директором Джеффри Монкада. Мы благодарим каждого из них за их усердную работу и преданность "Милану" на протяжении всего периода их работы», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, в заключительном туре Серии А «Милан» уступил «Кальяри» и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. По итогам сезона россонери заняли пятое место в турнирной таблице.