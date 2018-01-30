Что означает для «Челси» и «Арсенала» переход Жиру

Бесятся с Жиру

«Оливье Жиру был среди трансферных целей для дортмундской "Боруссии" — отдельные переговоры по поводу аренды или полноценной сделки прошли в понедельник, но "Челси" воспользовался шансом заполучить француза, зная, что переход Пьера-Эмерика Обамеянга в "Арсенал" зависит от того, найдет ли немецкий клуб замену габонцу. Чемпион Англии решил пересмотреть свои варианты и попытаться подписать Жиру после неудачи в осуществлении трансфера форварда "Ромы" Эдина Джеко», — рассказывает детали трансферных переплетений The Telegraph.

«Потенциальная сделка сорвалась из-за принципов лондонцев не платить большую цену или сумму контракта за год игрокам в возрасте 30 и более лет. Руководство "Челси" готово нарушить собственные правила, подписав нападающего "Канониров" на постоянной основе, а если те откажут в его аренде, но в то же время может согласиться заплатить за француза 15 млн фунтов плюс бонусы», — говорится в материале.

«Сейчас клубы ведут переговоры... И хотя "Арсенал" не желает усиливать своего конкурента, "Синие" могут поставить под угрозу переход Обамеянга тем, что откажутся отдавать своего форварда Миши Батшуаи "Дортмунду", если получат отказ по Жиру».

Не до Жиру

«63 миллиона евро компенсации, плюс бесплатная аренда Оливье Жиру — такой должна была выглядеть сделка. Но нападающий предпочел остаться в Лондоне и перейти в "Челси". Тем не менее, менеджер лондонской команды Антонио Конте предпочитает французу форварда "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте, которого он хорошо знает по совместной работе в "Ювентусе" несколько лет назад», — рассказывает детали ситуации Kicker.

«Сейчас нападающий "Арсенала" сидит между двух стульев. Он не нужен "Канонирам", тогда как "Синие" работают над другим вариантом. Способом разрешить эту ситуацию может стать его переход в Дортмунд — если "Боруссии" он все еще нужен», — добавляет немецкое издание.

Жиру должен решить проблемы «Челси»

«Жиру идеальное бы подошел лондонскому коллективу», — считает бывший полузащитник «Арсенала» Рэй Парлор в комментарии Sky Sports.

«Захотят ли "Канониры" терять еще одного из своих исполнителей в пользу конкурента — это уже другой вопрос. Но я уверен, что если "Челси" сделает достойное предложение по поводу француза, он согласится, поскольку ему не понадобится никуда переезжать, и он останется в Лондоне, как Петр Чех в свое время. Он уже обжился в столице и хотел здесь остаться», — напомнил Парлор.

Действительно ли Жиру усилит «Челси»?

С Парлором, безусловно, трудно спорить, но мы и не собираемся, а лишь подтвердим, что форвард действительно усилит действующего чемпиона Англии. Во-первых, потому что, в текущем сезоне команда Конте играет несколько иначе, чем годом ранее: в прошлой кампании в ее атаке заправлял Диего Коста, для которого удобнее было действовать низом, кроме того, испанец часто отходил глубоко назад, оттягивал за собой оппонентов и подыгрывал своим быстрым партнерам Эдену Азару, Виллиану и Педро, врывавшимся в освободившееся пространство.

Обмен Санчеса на Мхитаряна: «МЮ» добился большего Реакция на громкую сделку Сейчас у «Синих» на острие в основном действует Альваро Мората, который куда больше действует на острие и лучше своего соотечественника играет на втором этаже, что перестроило игру коллектива — теперь подач и прострелов в штрафную соперника стало больше. Но пока что выступление экс-форварда «Реала» на «Стамфорд Бридж» не назовешь стабильным. Жиру соответствует требованиям этой позиции в «Челси», и, пожалуй, еще сильнее Мораты играет головой.

Во-вторых, сам по себе приход французского нападающего должен усилить конкуренцию в атаке, где Альваро вряд ли чувствует реальную угрозу своему месту в основе со стороны Миши Батшуаи, слухи об уходе которого не утихают уже не одно трансферное окно. В лагере чемпиона Англии наверняка хотят большего от купленного за большие деньги новичка, поэтому Жиру может только помочь Морате проявить себя с лучшей стороны.

Что насчет «Арсенала»?

Не далее, как на прошлой неделе «Арсенал» отпустил своего ведущего атакующего исполнителя Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед», а сейчас, похоже, готов отдать другому конкуренту еще одного форварда. На первый взгляд, менеджер «Канониров» Арсен Венгер в очередной раз дает понять, насколько регрессирует клуб в последние годы из-за его работы, и это во многом будет правдой, но при более детальном разборе становится ясно, что для его команды не все так плохо. Так, чилийский нападающий ушел не просто так, а в обмен на одного из лучших плеймейкеров топ-5 национальных чемпионатов последних лет Генриха Мхитаряна, тогда как Жиру банально становится лишним после прихода Обамеянга.

И если по поводу того, равнозначного ли исполнителя за Санчеса получил «Арсенал», можно спорить, то насчет Обамеянга меньше вопросов, ведь габонец в последние годы более результативен и, как следствие, пользуется большим спросом, нежели француз, ну а то, что эти игроки переходят к конкурентам, то это, по крайней мере в случае с африканцем, связано лишь с обстоятельствами перехода интересующего лондонский клуб игрока.

Кроме того, есть еще один важный аспект подписания этих двух новичков «Канонирами». Мхитарян и Обамеянг — главные действующие лица «Боруссии» в последние годы работы там Юргена Клоппа и первые сезоны — его преемника Томаса Тухеля, когда команда была все же успешнее нынешней. Именно они стояли за успехами искроментной атаки «Шмелей», поэтому Венгер получает действительное качественное усиление своего нападение, за счет которого может рассчитывать на попадание в зону Лиги чемпионов.