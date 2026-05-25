«Барселона» планирует возобновить переговоры с «Манчестер Юнайтед» перед Чемпионатом мира 2026 года, стремясь заполучить Маркуса Рашфорда на постоянной основе.

Согласно данным talkSPORT, каталонский клуб заинтересован в аренде форварда с правом выкупа за 30 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» уже предупредил «Барселону», что для оформления сделки необходимо активировать опцию выкупа.

Спортивный директор «Барселоны» Деку намерен пересмотреть условия соглашения. Он рассматривает вариант аренды Рашфорда на один сезон с условием обязательного выкупа после определенного количества матчей.