Трансферный дайджест. 23-29 января

Неймар

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 25 лет

Самого дорогого футболиста планеты то и дело «сватают» в мадридский «Реал». По разным причинам — якобы ему не нравятся одноклубники, якобы он скандалит с Эдинсоном Кавани, якобы уже давно жаждет переехать в Мадрид.

Трансферный дайджест. 16-22 января Продаст ли «Тоттенхэм» своего лидера, кто покинет «Ливерпуль» вслед за Филиппе Коутиньо, кому нужен вратарь «Атлетика» и другие трансферные новости последних дней

Масла в огонь регулярно подливают коллеги бразильца «по цеху». Так, экс-игрок «Реала» и соотечественник лидера ПСЖ Робиньо оценил вероятность трансфера Неймара как очень высокую, а президент «сливочных» Флорентино Перес на днях предположил, что у Неймара было бы больше шансов на выигрыш «Золотого мяча», выступай он в Мадриде.

Сам Неймар, впрочем, с завидной регулярностью все опровергает. После матча с «Монпелье» (4:0) нападающий заявил, что никуда не собирается, пошутив, что вокруг мастеровитых футболистов всегда ходит много слухов.

Президент французской команды Нассер Аль-Хелайфи также не остался в стороне, в очередной раз попросив представителей СМИ не спекулировать на теме возможного трансфера.

Нассер Аль-Хелайфи Президент ПСЖ Слушаю эти слухи и улыбаюсь, поскольку это неправда. Посмотрите, как он радуется на поле, он всем доволен в ПСЖ. Мы подписали контракт на пять лет, а прошло только несколько месяцев. Не думаю, что он хочет уйти. Между ним и фанатами есть какая-то связь. Связь с «Реалом»? Это смешно. Неймар ни при каких обстоятельствах не уйдет по завершении сезона. Я уверен в этом не на 100, а на 2000 процентов. У них хорошие отношения с Кавани, критикуя их, вы ,журналисты, ищите проблему там, где ее нет. Я хочу попросить вас прекратить делать это, потому что это не идет на пользу клубу.

: ПСЖ.

Лукас Моура

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 25 лет

Лукас Моура Фото: theguardian.com

Если Неймар точно останется в Париже, то его соотечественник Лукас Моура вот-вот переедет в Лондон.

25-летний бразилец, ранее заявивший, что он «несчастен в ПСЖ», уже согласовал личный контракт с «Тоттенхэмом» (речь о соглашении на 4 года и таком же окладе, как и в Париже) и даже посетил базу «шпор».

Лукас Моура Полузащитник ПСЖ Я перенес жестокий удар ввиду того, что не играю. Я расстроен, что не могу показать себя, как я делал до этого. Я несчастен в ПСЖ. Думал, что смогу проявить себя в этом клубе, но это не тот случай. Мне нравится Ла Лига, я бы мог прижиться там со своей скоростью и техникой. Но мне, честно говоря, без разницы куда идти. Я знаю, на что я способен.

По информации L’Equipe, клубы уладили практически все детали будущей сделки. Сумма трансфера составит более 25 миллионов евро. «Мы ожидаем скорого завершения переговоров, все развивается в нужном ключе», – сообщили лица из окружения футболиста.

Несмотря на благоприятный ход переговоров с «Тоттенхэмом», агенты полузащитника сохраняют постоянные контакты с «Арсеналом» и заинтересованными испанскими клубами.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после недавнего кубкового матча с «Ньюпортом» (1:1) также отказался говорить о Моуре. «Вы знаете, что я не обсуждаю трансферы. Давайте подождем и посмотрим, что будет до закрытия окна», — сказал специалист.

Впрочем, британские СМИ убеждены, что Моура все-таки окажется на «Уэмбли» и сыграет за лондонцев в плей-офф Лиги чемпионов (еще один большой плюс).

Наш прогноз: «Тоттенхэм».

Пьер-Эмерик Обамеянг

«Боруссия» Д, нападающий, 28 лет

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: goal.com

Пьер-Эмерик Обамеянг в субботу впервые в новом году оказался в стартовом составе «Боруссии» и отыграл против «Фрайбурга» все 90 минут, но вряд ли остался доволен — габонца освистали собственные болельщики, который заблаговременно приготовили для него специальный баннер с текстом «Никто не значит больше, чем клуб».

Перед матчем спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк рассказал, в каком случае африканец покинет Дортмунд.

Михаэль Цорк Спортивный директор «Боруссии» Либо наши требования будут выполнены, и трансфер состоится, либо Обамеянг останется в клубе до лета. Именно об этом мы договорились с семьей игрока, таковы согласованные условия. Все очень просто. Мы готовы продать Обамеянга, но только если будут выполнены наши требования. «Арсенал» делал несколько предложений, но они были отклонены.

Переговоры, впрочем, могут завершиться уже в ближайшее время. Как утверждает Kicker, обсуждения зашли в тупик — «Боруссия» недовольна, что «Арсенал» слишком долго думает над каждым предложением.

Дортмунд, как известно, хочет выручить 70 миллионов евро, однако «Арсенал» предложил 45 миллионов плюс 5 миллионов в качестве бонусов, а затем — всего на несколько миллионов больше. Боссам немецкого клуба это, естественно, не понравилось. Если переговоры будут продолжаться в таком же ключе, то с дебютом Обамеянга в АПЛ придется повременить.

Накануне Kicker сообщил, что «Арсенал» все же заплатит за Обамеянга 63 миллиона евро (Ruhr Nachrichten оценивает сделку в 65 миллионов). Вместо него «Боруссия» приобретет форварда «Кельна» Антони Модеста, выступавшего на правах аренды за китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Наш прогноз: «Арсенал».

Квинси Промес

«Спартак», полузащитник, 26 лет

Квинси Промес Фото: skysports.com

Вряд ли кто-то поспорит, что Квинси Промес проводит лучший сезон в России — в этом году почти все ключевые для игрока атаки показатели (число ударов, количество передач под удар, качество передач под удар) у голландца на рекордном уровне.

Успехи Промеса не остались незамеченными в АПЛ, но лидера «красно-белых» зовут не в «Ливерпуль», а «всего лишь» в «Саутгемптон» — 18-ю команду лиги #прямосейчас. Восемнадцатую — напишем буквами, если вдруг кто не осознал масштаб.

Маурисио Пеллегрино Главный тренер «Саутгемптона» Квинси Промес — один из тех игроков, за которыми мы следим уже несколько месяцев. Но рынок — непростая штука. Мы будем ждать до самого закрытия и постараемся сделать все возможное.

Тренеры клубов редко говорят о трансферах конкретно, если у них нет уверенности: переход вполне реален. Так что Промес и правда может оказаться в «Саутгемптоне». В это трансферное окно. Но только в том случае, если «святые» раскошелятся на 30 миллионов фунтов (а это может стать их трансферным рекордом).

Нужен ли этот трансфер самому Промесу? Если он реально проявит себя на «Сент-Мэрис», то ему почти гарантирован контракт в любом топ-клубе АПЛ.

Впрочем, Квинси продолжает утверждать, что никуда не собирается.

Квинси Промес Полузащитник «Спартака» Я читал слухи, что мне разонравилось в «Спартаке», потому я стал плохо тренироваться. Правда, такое писали. Но я счастлив здесь. У меня контракт до 2021 года. Слухи, «Ливерпуль», такой-то клуб хочет меня... Это прекрасно, что хочет, но я сейчас в «Спартаке». И больше сказать нечего. Не знаю, что принесет будущее, но, думаю, мне идут красно-белые цвета.

: «Спартак».

Фабиньо

«Монако», полузащитник, 24 года

Фабиньо Фото: skysports.com

Бразильский полузащитник «Монако» Фабиньо заявил, что его дни во Франции сочтены. По словам футболиста, он готов «к новому вызову в большом клубе».

Напомним, в октябре вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью Sky Sports заявил, что клуб рассмотрит продажу Фабиньо следующим летом.

Фабиньо Полузащитник «Монако» Мне будет интересно перейти в новую лигу или клуб с большими амбициями. У меня был отличный отрезок карьеры в «Монако», но он подходит к концу. Я знаю, что в нынешнем сезоне клуб поставил перед собой цель занять второе место и попасть в Лигу чемпионов, не приобретая звездных футболистов, а делая ставку на молодежь. Я уже прошел через этот процесс. Меня никто не знал до прихода в «Монако», я сделал себе имя в клубе, выиграл трофеи, но теперь мне нужен новый вызов.

По информации Calciomercato, в услугах Фабиньо заинтересован «Ювентус». Туринцы вели переговоры с «Монако» еще прошлым летом, однако тогда «синьору» отпугнули запросы «монегасков» (60-65 миллионов евро).

Сам Фабиньо в декабре вскользь говорил о варианте с «Атлетико».

Наш прогноз: один из клубов Примеры.

Эмре Джан

«Ливерпуль», полузащитник, 24 года

Эмре Джан Фото: skysports.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что у него нет проблем с полузащитником Эмре Джаном. По словам немецкого специалиста, 24-летний хавбек останется на «Энфилде» до конца сезона.

Соглашение Джана с «красными» рассчитано до 30 июня, т.е. футболист вправе заключить предварительный контракт с любым зарубежным клубом.

Основным претендентом на Джана считается «Ювентус». Генеральный директор «синьоры» Джузеппе Маротта ранее отметил, что туринцы сделают все возможное, чтобы подписать полузащитника как можно скорее.

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Он точно останется. Эмре по-прежнему молод, но он уже стал большим игроком и очень важен для нас. Иногда бывает, что футболист не хочет продлевать контракт. Это нужно принять. Но причин жаловать у меня нет — Эмре ведет себя по отношению к нам прекрасно. Он отдает всего себя на поле и говорит только о «Ливерпуле».

Джан, напомним, ранее заявил, что его делами занимается агент, и отметил, что не подписывал никаких бумаг с другими клубами. Верим?

Наш прогноз: «Ливерпуль».

Трой Дини

«Уотфорд», нападающий, 29 лет

Трой Дини Фото: skysports.com

«Вест Бромвич» контактировал с «Уотфордом» относительно трансфера нападающего и капитана «шершней» Троя Дини, информирует Sky Sports.

Боссы «Альбиона» готовы предложить за англичанина 16 миллионов фунтов и считают, что им удастся профинансировать сделку и при этом не нарушить правила финансового fair play.

Ранее сообщалось, что менеджеру «бэггис» необходимо «продать что-нибудь ненужное», прежде чем купить. Наиболее ценным активом «Вест Бромвича» считается центральный защитник Джонни Эванс, за которым давно «охотятся» «Арсенал» и «Манчестер Сити». Правда, с момента открытия зимней трансферной форточки ни «канониры», ни «горожане» так и не сделали официального предложения. При этом «Сити» уже практически договорился с «Атлетиком» по защитнику Эмерику Ляпорту. Вот и думайте — хватит ли у «Альбиона» средств на покупку Дини?

Да и захочет ли сам Дини менять обстановку, учитывая, что Марку Силва, при котором он практически не играл, уже покинул клуб? Возможно, с экс-наставником «Рубина» Хави Грасией форвард получит еще один шанс.

Наш прогноз: «Уотфорд».

Николас Гайтан

«Атлетико», полузащитник, 29 лет

Николас Гайтан Фото: uefa.com

Вингер «Атлетико» Николас Гайтан, который так и не стал «своим» при Диего Симеоне, получил два предложения от других клубов, но... оба были отклонены.

Одно из них было от «Суонси», сообщает AS. Второе, судя по всему, от «Зенита». Ранее, напомним, сообщалось, что «сине-бело-голубые» намерены арендовать аргентинца (своих мало) до конца сезона с опцией выкупа.

Marca добавляет, что клубы из Латинской Америки не могут позволить себе сумму выкупа, которая устроила бы мадридцев (речь о 15 миллионах евро), а португальские клубы не готовы платить Гайтану деньги, которые он хотел бы получать.

Диего Симеоне Главный тренер «Атлетико» Да, два игрока могут уйти. У Аугусто Фернандеса есть вариант, и хороший. Нико Гайтан ждет развития ситуации. Увидим, что произойдет. Если он останется с нами, будет хорошо. Если он уйдет, то мы что-нибудь придумаем.

Сам Гайтан, похоже, не спешит соглашаться на предложение «Зенита», поскольку хочет вернуться в Португалию. Поговаривают, что сейчас хавбек занят оформлением португальского паспорта.

Наш прогноз: «Атлетико».

Ибраим Амаду

«Лилль», полузащитник, 24 года

Ибраим Амаду Фото: skysports.com

«Кристал Пэлас» не сумел договориться с «Лиллем» по полузащитнику Ибраиме Амаду, пишет Sky Sports.

«Орлы» настаивали на аренде 24-летнего хавбека за 2 миллиона евро с опцией выкупа, однако представитель Лиги 1 посчитал это предложение «смехотворным», отметив, что Амаду стоит 20 миллионов евро и ни копейкой меньше.

Впрочем, на островах считают, что ближе к закрытию трансферного окна «Лилль», испытывающий финансовые проблемы, будет сговорчивее.

Напомним также, что главный тренер «Пэлас» Рой Ходжсон потерял из-за травм Скотта Данна и Мамаду Сако. На данный момент в рукаве специалиста остались лишь три центральных полузащитника — Джеймс Томкинс, Мартин Келли и Дэмиен Дилэйни.

Рой Ходжсон Главный тренер «Кристал Пэлас» Вопрос с приобретением еще одного центрхава не стоял на повестке дня, поскольку мы не ждали, что Данн и Сако «вылетят» на такой срок. Так что будем вести переговоры. Кто знает, что из этого выйдет.

: «Кристал Пэлас».