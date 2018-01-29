Трансферный дайджест. 23-29 января

Неймар
«Пари Сен-Жермен», нападающий, 25 лет
Самого дорогого футболиста планеты то и дело «сватают» в мадридский «Реал». По разным причинам — якобы ему не нравятся одноклубники, якобы он скандалит с Эдинсоном Кавани, якобы уже давно жаждет переехать в Мадрид.
Трансферный дайджест. 16-22 января Продаст ли «Тоттенхэм» своего лидера, кто покинет «Ливерпуль» вслед за Филиппе Коутиньо, кому нужен вратарь «Атлетика» и другие трансферные новости последних дней
Масла в огонь регулярно подливают коллеги бразильца «по цеху». Так, экс-игрок «Реала» и соотечественник лидера ПСЖ Робиньо оценил вероятность трансфера Неймара как очень высокую, а президент «сливочных» Флорентино Перес на днях предположил, что у Неймара было бы больше шансов на выигрыш «Золотого мяча», выступай он в Мадриде.
Сам Неймар, впрочем, с завидной регулярностью все опровергает. После матча с «Монпелье» (4:0) нападающий заявил, что никуда не собирается, пошутив, что вокруг мастеровитых футболистов всегда ходит много слухов.
Президент французской команды Нассер Аль-Хелайфи также не остался в стороне, в очередной раз попросив представителей СМИ не спекулировать на теме возможного трансфера.
Лукас Моура
«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 25 лет
Если Неймар точно останется в Париже, то его соотечественник Лукас Моура вот-вот переедет в Лондон.
25-летний бразилец, ранее заявивший, что он «несчастен в ПСЖ», уже согласовал личный контракт с «Тоттенхэмом» (речь о соглашении на 4 года и таком же окладе, как и в Париже) и даже посетил базу «шпор».
Несмотря на благоприятный ход переговоров с «Тоттенхэмом», агенты полузащитника сохраняют постоянные контакты с «Арсеналом» и заинтересованными испанскими клубами.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после недавнего кубкового матча с «Ньюпортом» (1:1) также отказался говорить о Моуре. «Вы знаете, что я не обсуждаю трансферы. Давайте подождем и посмотрим, что будет до закрытия окна», — сказал специалист.
Впрочем, британские СМИ убеждены, что Моура все-таки окажется на «Уэмбли» и сыграет за лондонцев в плей-офф Лиги чемпионов (еще один большой плюс).
Наш прогноз: «Тоттенхэм».
Пьер-Эмерик Обамеянг
«Боруссия» Д, нападающий, 28 лет
Пьер-Эмерик Обамеянг в субботу впервые в новом году оказался в стартовом составе «Боруссии» и отыграл против «Фрайбурга» все 90 минут, но вряд ли остался доволен — габонца освистали собственные болельщики, который заблаговременно приготовили для него специальный баннер с текстом «Никто не значит больше, чем клуб».
Перед матчем спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк рассказал, в каком случае африканец покинет Дортмунд.
Дортмунд, как известно, хочет выручить 70 миллионов евро, однако «Арсенал» предложил 45 миллионов плюс 5 миллионов в качестве бонусов, а затем — всего на несколько миллионов больше. Боссам немецкого клуба это, естественно, не понравилось. Если переговоры будут продолжаться в таком же ключе, то с дебютом Обамеянга в АПЛ придется повременить.
Накануне Kicker сообщил, что «Арсенал» все же заплатит за Обамеянга 63 миллиона евро (Ruhr Nachrichten оценивает сделку в 65 миллионов). Вместо него «Боруссия» приобретет форварда «Кельна» Антони Модеста, выступавшего на правах аренды за китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Наш прогноз: «Арсенал».
Квинси Промес
«Спартак», полузащитник, 26 лет
Вряд ли кто-то поспорит, что Квинси Промес проводит лучший сезон в России — в этом году почти все ключевые для игрока атаки показатели (число ударов, количество передач под удар, качество передач под удар) у голландца на рекордном уровне.
Успехи Промеса не остались незамеченными в АПЛ, но лидера «красно-белых» зовут не в «Ливерпуль», а «всего лишь» в «Саутгемптон» — 18-ю команду лиги #прямосейчас. Восемнадцатую — напишем буквами, если вдруг кто не осознал масштаб.
Нужен ли этот трансфер самому Промесу? Если он реально проявит себя на «Сент-Мэрис», то ему почти гарантирован контракт в любом топ-клубе АПЛ.
Впрочем, Квинси продолжает утверждать, что никуда не собирается.
Фабиньо
«Монако», полузащитник, 24 года
Бразильский полузащитник «Монако» Фабиньо заявил, что его дни во Франции сочтены. По словам футболиста, он готов «к новому вызову в большом клубе».
Напомним, в октябре вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью Sky Sports заявил, что клуб рассмотрит продажу Фабиньо следующим летом.
Сам Фабиньо в декабре вскользь говорил о варианте с «Атлетико».
Наш прогноз: один из клубов Примеры.
Эмре Джан
«Ливерпуль», полузащитник, 24 года
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что у него нет проблем с полузащитником Эмре Джаном. По словам немецкого специалиста, 24-летний хавбек останется на «Энфилде» до конца сезона.
Соглашение Джана с «красными» рассчитано до 30 июня, т.е. футболист вправе заключить предварительный контракт с любым зарубежным клубом.
Основным претендентом на Джана считается «Ювентус». Генеральный директор «синьоры» Джузеппе Маротта ранее отметил, что туринцы сделают все возможное, чтобы подписать полузащитника как можно скорее.
Наш прогноз: «Ливерпуль».
Трой Дини
«Уотфорд», нападающий, 29 лет
«Вест Бромвич» контактировал с «Уотфордом» относительно трансфера нападающего и капитана «шершней» Троя Дини, информирует Sky Sports.
Боссы «Альбиона» готовы предложить за англичанина 16 миллионов фунтов и считают, что им удастся профинансировать сделку и при этом не нарушить правила финансового fair play.
Ранее сообщалось, что менеджеру «бэггис» необходимо «продать что-нибудь ненужное», прежде чем купить. Наиболее ценным активом «Вест Бромвича» считается центральный защитник Джонни Эванс, за которым давно «охотятся» «Арсенал» и «Манчестер Сити». Правда, с момента открытия зимней трансферной форточки ни «канониры», ни «горожане» так и не сделали официального предложения. При этом «Сити» уже практически договорился с «Атлетиком» по защитнику Эмерику Ляпорту. Вот и думайте — хватит ли у «Альбиона» средств на покупку Дини?
Да и захочет ли сам Дини менять обстановку, учитывая, что Марку Силва, при котором он практически не играл, уже покинул клуб? Возможно, с экс-наставником «Рубина» Хави Грасией форвард получит еще один шанс.
Наш прогноз: «Уотфорд».
Николас Гайтан
«Атлетико», полузащитник, 29 лет
Вингер «Атлетико» Николас Гайтан, который так и не стал «своим» при Диего Симеоне, получил два предложения от других клубов, но... оба были отклонены.
Одно из них было от «Суонси», сообщает AS. Второе, судя по всему, от «Зенита». Ранее, напомним, сообщалось, что «сине-бело-голубые» намерены арендовать аргентинца (своих мало) до конца сезона с опцией выкупа.
Marca добавляет, что клубы из Латинской Америки не могут позволить себе сумму выкупа, которая устроила бы мадридцев (речь о 15 миллионах евро), а португальские клубы не готовы платить Гайтану деньги, которые он хотел бы получать.
Наш прогноз: «Атлетико».
Ибраим Амаду
«Лилль», полузащитник, 24 года
«Кристал Пэлас» не сумел договориться с «Лиллем» по полузащитнику Ибраиме Амаду, пишет Sky Sports.
«Орлы» настаивали на аренде 24-летнего хавбека за 2 миллиона евро с опцией выкупа, однако представитель Лиги 1 посчитал это предложение «смехотворным», отметив, что Амаду стоит 20 миллионов евро и ни копейкой меньше.
Впрочем, на островах считают, что ближе к закрытию трансферного окна «Лилль», испытывающий финансовые проблемы, будет сговорчивее.
Напомним также, что главный тренер «Пэлас» Рой Ходжсон потерял из-за травм Скотта Данна и Мамаду Сако. На данный момент в рукаве специалиста остались лишь три центральных полузащитника — Джеймс Томкинс, Мартин Келли и Дэмиен Дилэйни.