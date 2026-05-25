Английский «Ливерпуль» готов купить опорника немецкой «Герты» Кеннета Айххорна, сообщает влиятельный журналист Флориан Плеттенберг.

Кеннет Айххорн (справа) globallookpress.com

За 16‑летнего хавбека и одного из главных талантов немецкого футбола мерсисайдцы готовы отдать сумму в районе 10–12 млн евро с учётом бонусов и уже сделали официальное предложение.

Также интерес к Айххорну проявляют «Манчестер Сити», «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Байер», но они пока собирают информацию по игроку.

Айххорн в своём юном возрасте уже успел провести 20 матчей за взрослую команду «Герты» и забить в них 2 мяча. Сейчас берлинцы выступают во Второй Бундеслиге. Портал Transfermarkt уже оценивает полузащитника в 20 млн евро.