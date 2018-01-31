Идет Закрытие трансферного окна. Зима 2018
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    «Челси» объявил о переходе защитника «Ромы»

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    Эмерсон Палмери
    На фото:Эмерсон Палмери
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    «Челси» на своем официальном сайте объявил о покупке у «Ромы» защитника Эмерсона Палмери.

    23-летний бразилец заключил с лондонским клубом контракт на 4,5 года. В Англии он будет выступать под номером 33.

    «Я пришел сюда, потому что "Челси" — это великий клуб с потрясающей историей. Сегодня я реализовал одно из своих давних мечтаний – я всегда мечтал надеть футболку такого великого клуба. Я следил за английским футболом с 15-летнего возраста. В английском чемпионате потрясающий футбол, за ним интересно наблюдать, но играть в него в Англии будет еще лучше», — сказал Эмерсон.

    Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за бразильца 20 миллионов евро. Еще 6-8 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    В текущем сезоне Эмерсон сыграл в 3 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

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