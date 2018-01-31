«Челси» объявил о переходе защитника «Ромы»

«Челси» на своем официальном сайте объявил о покупке у «Ромы» защитника

23-летний бразилец заключил с лондонским клубом контракт на 4,5 года. В Англии он будет выступать под номером 33.

«Я пришел сюда, потому что "Челси" — это великий клуб с потрясающей историей. Сегодня я реализовал одно из своих давних мечтаний – я всегда мечтал надеть футболку такого великого клуба. Я следил за английским футболом с 15-летнего возраста. В английском чемпионате потрясающий футбол, за ним интересно наблюдать, но играть в него в Англии будет еще лучше», — сказал Эмерсон.

Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за бразильца 20 миллионов евро. Еще 6-8 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

В текущем сезоне Эмерсон сыграл в 3 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.