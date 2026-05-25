Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался о своем вызове в сборную Германии на чемпионат мира.

«Нет ничего более значимого, чем чемпионат мира: именно об этом ты мечтаешь в детстве.  Если у меня будет возможность сыграть на ближайшем турнире, что вполне вероятно, то осуществится моя детская мечта.  Я мог поехать и на предыдущее мировое первенство, но получил травму.  Турнир этого года состоится в оптимальное для меня время, поскольку я чувствую себя просто замечательно.  Не могу дождаться!» — приводит слова Вирца официальный сайт ФИФА.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2026 немецкая сборная сыграет против Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.