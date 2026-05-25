Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о главном разочаровании завершившегося сезона.

«Главное разочарование сезона — "Краснодар". В поражениях команды можно винить не только Боселли, а многих, кто не смог удержать чемпионство и взять Кубок России. Думаю, они настраивались на "золотой дубль", а получили "золотую баранку".

Есть и вина тренера, ведь это он выставлял состав с футболистами, которые не выполнили задачу, не реализовали моменты, где-то проиграли. Тренер и руководство тоже отвечают. Возможно, ошиблись с некоторыми трансферами — кого-то не купили, а кого-то взяли зря», — приводит слова Булыкина «Советский спорт».

Напомним, что «Краснодар» финишировал на втором месте в РПЛ и проиграл в Суперфинале Кубка России «Спартаку».