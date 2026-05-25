В очередном матче регулярного чемпионата MLS против «Филадельфии Юнион» (6:4) капитан «Интер Майами» Лионель Месси покинул поле на 73‑й минуте, держась за заднюю поверхность бедра.

Лионель Месси globallookpress.com

Как сообщает The Touchline, в ближайшее время звёздный аргентинец пройдёт углублённое медобследование, чтобы оценить степень тяжести повреждения.

При этом, по всем признакам, у Месси обычное мышечное переутомление, что означает, что ему не грозит пропуск чемпионата мира.

В июне Аргентине предстоят товарищеские матчи с Гондурасом и Исландией, а на групповом этапе мундиаля — с Алжиром, Австрией и Иорданией.