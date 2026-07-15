Бывший хоккеист и тренер клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин станет новым главным тренером минского «Динамо».

Сергей Брылин globallookpress.com

Как сообщает ресурс «Сила спорта», 52-летний российский специалист полностью согласовал условия сотрудничества с белорусской командой. Трудовой договор будет заключен по схеме «2+1», предполагающей два гарантированных года работы с возможностью продления еще на один сезон.

Последним местом работы Брылина был тренерский штаб основной команды «Нью-Джерси», куда он входил с 2022 года. Напомним, что на протяжении своей игровой карьеры нападающий провел 13 ярких сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступая исключительно за «Дэвилз».