Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в китайском клубе «Шанхай Дрэгонс». О трансфере нападающего объявил трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук на драфте Матча Года. Прославленный хоккеист с апреля занимает пост президента шанхайской команды.

Дмитрий Яшкин globallookpress.com

«Почему Дмитрий Яшкин с логотипом "Ак Барса"? Он в "Шанхай Дрэгонс"», — передает слова Ковальчука Sport24.

С 2023 года чешский форвард защищал цвета казанского «Ак Барса». В минувшем сезоне Яшкин выходил на лед в 79 официальных поединках и сумел записать на свой счет 42 результативных балла, забросив 25 шайб и сделав 17 голевых передач.

Суммарно за время выступлений в Континентальной хоккейной лиге 33-летний нападающий принял участие в 414 матчах, в которых набрал 339 (207+132) очков по системе «гол+пас».