Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила о продлении сотрудничества с нападающим Ильей Овчинниковым. Новое двустороннее соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Илья Овчинников globallookpress.com

В минувшем игровом году форвард принял участие в 11 матчах Континентальной хоккейной лиги. В среднем он проводил на льду без малого 10 минут за игру и успел отметиться одной голевой передачей.

Суммарно за всю карьеру в КХЛ Овчинников выходил на площадку в 102 встречах, в которых забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи при общем показателе полезности «-16».