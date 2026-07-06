Бывший нападающий ряда клубов НХЛ Мартин Фрк стал игроком «Шанхайских Драконов». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Мартин Фрк globallookpress.com

Стало известно, что «Шанхайские Драконы» подписали двухлетний контракт с форвардом.

В минувшем сезоне Фрк выступал за фарм-клуб «Калгари», где провел 66 матчей, забросил 30 шайб и сделал столько же голевых передач.

«Фрк — настоящий снайпер с богатейшим опытом игры в Северной Америке, он неизменно высоко держит планку результативности.

Обладает точным и сильным броском, отлично читает игру, "доедает" моменты. Чувство гола — его главный плюс, он всегда находится там, где нужно. Такой техничный и результативный нападающий усилит наше нападение.

Мы рады, что такой мастер едет в КХЛ, это большой успех как для нашего клуба, так и для всей лиги. Фрк способен стать одним из лидеров нападения КХЛ», — приводит слова генерального менеджера «Шанхайских Драконов» Евгения Артюхина пресс-служба клуба.

Ранее чешский нападающий играл в НХЛ за «Каролину Харрикейнз», «Детройт Ред Уингз» и «Лос-Анджелес Кингз» и набрал 41 (20+21) очко за 124 встречи.