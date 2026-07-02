Хоккейные клубы «Северсталь» и СКА совершили крупный обмен, в результате которого состав череповецкой команды пополнили нападающий Егор Граф и защитник Максим Гусев. С обоими хоккеистами уже заключены долгосрочные трудовые соглашения, рассчитанные до конца сезона-2027/28.

Данил Аймурзин globallookpress.com

В свою очередь, петербургские армейцы получили права на форварда Данила Аймурзина, а «Северстали» в рамках этой сделки также полагается денежная компенсация, информирует пресс-служба клуба.

В минувшем игровом цикле КХЛ 24-летний Аймурзин принял участие в 69 поединках, в которых сумел набрать 46 очков (15 заброшенных шайб и 31 результативная передача). Всего за время своих выступлений в лиге нападающий отыграл 234 матча, записав на свой счет 168 баллов (70+98) по системе «гол+пас».