Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов высказался о возможном подписании контракта с одним из клубов КХЛ.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Может ли быть так, что сейчас не найду клуб? Найду. Я могу хоть сейчас подписать (контракт). Вот прямо сейчас.

Сейчас есть варианты конкретные? Да, но я жду определённый клуб», — сказал Кузнецов в шоу FONtour.

Ранее сообщалось о том, что «Нефтехимик» предложил контракт форварду с зарплатой в 30 млн рублей.

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за «Салават Юлаев», где провел 26 матчей, забросил 7 шайб и сделал 13 голевых передач.