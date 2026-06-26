Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов может стать игроком «Нефтехимика». Об этом сообщает телеграм-канал «Роганов Хоккей».

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«По моей информации, "Нефтехимик" предложил Кузнецову контракт на 30 млн рублей за сезон. На данный момент такие финансовые условия сторону игрока не устраивают», — написано в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Кузнецов провел за «Салават Юлаев» 26 матчей, забросил 7 шайб и сделал 13 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что нападающий Александр Петунин перешел из «Металлурга» в «Нефтехимик».