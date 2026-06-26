Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов может стать игроком «Нефтехимика». Об этом сообщает телеграм-канал «Роганов Хоккей».

Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов globallookpress.com

«По моей информации, "Нефтехимик" предложил Кузнецову контракт на 30 млн рублей за сезон. На данный момент такие финансовые условия сторону игрока не устраивают», — написано в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Кузнецов провел за «Салават Юлаев» 26 матчей, забросил 7 шайб и сделал 13 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что нападающий Александр Петунин перешел из «Металлурга» в «Нефтехимик».