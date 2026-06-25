Вратарь сборной Норвегии Хенрик Хейкеланн назвал причины своего решение продолжить карьеру в «Тракторе».

Хенрик Хейкеланн globallookpress.com

«Я прекрасно понимаю, что этот выбор вызовет реакцию и осознавал это на протяжении всего процесса. Это решение далось мне нелегко.

Я также не буду скрывать, что финансовые условия были частью оценки. У профессионального спортсмена ограниченный период карьеры, и было бы нечестно утверждать, что это не сыграло никакой роли.

Я понимаю, что у людей будут разные мнения по поводу моего решения. Самое важное для меня — чтобы люди понимали, что я долго обдумывал этот выбор и что он был сделан на основе того, что, по моему мнению, лучше всего подходит для моей карьеры и моего будущего», — приводит слова Хейкеланна VG.

Напомним, что голкипер выступал за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026-го года, был признан лучшим вратарем турнира и завоевал бронзовые медали.