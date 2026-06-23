Норвежский голкипер Хенрик Хаукеланн продолжит карьеру в челябинском «Тракторе».

Хенрик Хаукеланн globallookpress.com

Клуб КХЛ заключил контракт с 31‑летним вратарём на два сезона. Ранее он выступал за финский ТПС, шведский «Ферьестад», немецкий «Дюссельдорф» и другие европейские клубы.

В «Трактор» Хаукеланн перебрался из немецкого «Штраубинг Тайгерс».

На чемпионате мира 2026 года по хоккею именно норвежец был признан лучшим голкипером турнира. Он отыграл три матча на ноль из семи — с 93,8% отбитых бросков и коэффициентом надёжности 1,74.