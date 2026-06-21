Американский форвард Дэвид Чен стал игроком «Шанхайских Драконов». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дэвид Чен t.me/shadragons

Стало известно, что Чен подписал контракт с «Шанхайскими Драконами» до конца сезона 2026/2027.

«Для нас важно работать с китайской аудиторией, поэтому наличие в команде хоккеистов с китайскими корнями — одна из задач. Дэвид — молодой форвард китайского происхождения, капитан Йельского университета в минувшем сезоне.

Отличается лидерскими качествами на льду и вне его. Очень работоспособный и старательный, никогда не сдаётся, может и побороться, и забросить. Серьёзно настроен сделать шаг вперёд в своей карьере, для чего и принял решение переехать в КХЛ», — сказал генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.

В минувшем сезоне Чен выступал в NCAA за команду Йельского университета, провёл 111 матчей, забросил 34 шайбы и отметился 40 результативными передачами.