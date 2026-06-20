Канадский нападающий Максим Комтуа высказался о переходе из московского «Динамо» в «Спартак».

Максим Комтуа стал игроком «Спартака» globallookpress.com

«Ко всем болельщикам. Сложно подобрать слова для того, чтобы описать, что эта организация и сообщество значили для меня.

Когда я приехал сюда, меня приняли с распростертыми объятиями и с первого дня я чувствовал страсть, честь и любовь, которые делают это место особенным. Вы поддерживали меня в самые успешные дни и в самые сложные моменты, и за это я всегда буду благодарен.

Следующая глава карьеры ведет меня в другое место, но часть меня всегда останется здесь. Воспоминания, которые я здесь получил, взаимоотношения, которые я построил, и невероятная поддержка, которую вы мне оказали и я ее ощутил, останутся со мной на всю оставшуюся жизнь.

Спасибо за то, что верили в меня и поддерживали, я действительно чувствовал себя как дома. Надевать эту джерси для меня было честью, я никогда не воспринимал это как должное.

Конечно, сейчас мне сложно прощаться с клубом, но я в предвкушении того, что меня еще ждет впереди и всегда буду оглядываться назад на время, которое провел здесь, с огромной гордостью и благодарностью. Спасибо вам за все! С любовью и благодарностью, Максим», — написал Комтуа на своей странице в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что московское «Динамо» обменяло канадского форварда в «Спартака» на нападающего Никиту Коростелева.

В минувшем сезоне Комтуа провел за «бело-голубых» 57 матчей, забросил 19 шайб и сделал 15 голевых передач.