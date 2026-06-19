Столичный хоккейный клуб «Спартак» завершил трансферный обмен с московским «Динамо», в результате которого состав «красно-белых» пополнил канадский нападающий Макс Комтуа, а в стан «бело-голубых» отправился форвард Никита Коростелев.

Макс Комтуа globallookpress.com

В составе «Динамо» Максим отыграл два полноценных игровых года. В свитере московского клуба он принял участие в 134 официальных встречах КХЛ и записал в свой актив 97 (47+50) результативных баллов, завоевав вместе с командой бронзовые медали союзного первенства в 2025 году.

Что касается 29-летнего Коростелева, то в минувшем хоккейном сезоне нападающий выходил на лед в 65 матчах, сумев отметиться 22 точными бросками и 14 голевыми пасами.