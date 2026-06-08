Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Германии.
Сборных России и Беларуси нет в списке участников предстоящего чемпионата мира по хоккею.
Группа А: Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения, Украина.
Группа B: Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан и Венгрия.
Чемпионат мира состоится с 15 по 30 мая 2027-го года.
Напомним, что действующим победителем турнира является сборная Финляндии, которая в финале обыграла Швейцарию (1:0 ОТ).