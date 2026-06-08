Напомним, что действующим победителем турнира является сборная Финляндии , которая в финале обыграла Швейцарию (1:0 ОТ).

Чемпионат мира состоится с 15 по 30 мая 2027-го года.

В начале пути: как хоккей России стал ближе к допуску на чемпионаты мира

Сборных России и Беларуси нет в списке участников предстоящего чемпионата мира по хоккею.

Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Германии.

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