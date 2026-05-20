Экс-хоккеист сборной России Сергей Коньков высказался об уровне игры нападающего Евгения Кузнецова.

«Нужен ли Кузнецов КХЛ и потянет ли он уровень лиги? В том, что Евгений потянет уровень КХЛ, у меня вообще нет сомнений. Единственное, чего опасаются руководители команд, это не увидеть стабильного выступления, потому что Кузнецов — свободолюбивый парень, не всегда сдерживает эмоции.

Поэтому сложно предугадывать, кто готов взять на себя риски. При этом нет никаких сомнений, что Евгений может принести пользу. Если у Кузнецова будет профессиональное отношение к делу, то нисколько не сомневаюсь в том, что он сможет проявить свой талант», — сказал Коньков «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о возможном переходе Кузнецова в стан «волков».

В прошедшем сезоне форвард провел 27 матчей за «Салават Юлаев», забросил 7 шайб и сделал 13 голевых передач.