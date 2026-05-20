Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о возможном приглашении в клуб нападающего Евгения Кузнецова.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Такой игрок на дороге не валяется. На самом деле, мы вели с ним переговоры в середине прошлого сезона, но, к сожалению, он выбрал не нас, а "Салават Юлаев" по своим причинам. Сейчас, если вопрос поднимется, думаю, что мы обсудим. Почему нет? Для Нижнекамска это был бы очень серьезный ход, в том числе и для популяризации хоккея», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

34-летний форвард перешел во время сезона из «Металлурга» в «Салават Юлаев». Кузнецов за уфимцев набрал 20 (7+13) очков в 27 матчах.

Ранее появилась информация, что нападающий покинет клуб из столицы Башкортостана по окончанию контракта, который истекает 31 мая 2026 года.