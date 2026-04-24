Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящей серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Баром».

«Не считаю ли я "Металлург" фаворитом в первой встрече с "Ак Барсом"? Нет, не считаю. Казанцы здорово набрали ход, показывают хороший хоккей. Но, опять же, давно не играли… Кто первый забьет, у того и будет преимущество.

Сейчас уже не смотрят, где ты играешь, дома или на выезде. Иногда это бывает злая шутка, иногда помогает. "Ак Барс" набрал хороший ход и даст бой. Бой будет с обеих сторон, уже отступать некуда. Все хотят выиграть первый матч», — сказал Каменский «Матч ТВ».

Первый матч между этими командами состоится завтра, 25-го апреля в Магнитогорске. Начало игры — в 14:00 мск.