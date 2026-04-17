Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о победе своей команды в пятом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против ЦСКА (2:1).

Дамир Шарипзянов — защитник «Авангарда» globallookpress.com

«Сложная игра, хорошо, что забили в первом периоде два важных гола. Допустили небольшую помарку в третьем периоде, но в целом действовали стройно, отбились в меньшинстве и одержали классную победу над хорошей командой.

Счёт предполагать я не мог, это не моя работа, мне просто нужно было показывать лучший хоккей. Что-то получалось, что-то нет, но на то мы и команда. Тот же Михаил Гуляев провёл прекрасную серию, думаю, он оттолкнётся от этого и продолжит развитие.

Отдых перед следующей серией — это плюс, особенно для команд, который играют в энергозатратный хоккей», — цитирует Шарипзянова пресс-служба КХЛ.

По итогам этого противостояния «Авангард» обыграл ЦСКА со счетом в серии 4:1 и пробился в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет против «Локомотива». Первая встреча состоится 24-го апреля в Ярославле.