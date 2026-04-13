Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился мнением об игре своей команды в третьем матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Металлурга» (2:4).

«Претензий к парням по самоотдаче нет. Уступали в некоторых деталях. Будем их корректировать и постараемся сделать так, чтобы продолжить серию дальше.

Почему именно после четвертой шайбы поменял Костина? По сезону мы редко меняли вратарей. У нас есть четкое понимание, кто первый номер в команде. Верили, что отыграемся.

Перестановки в звеньях по ходу игры с чем были связаны? Пытались найти оптимальные варианты, которые бы дали энергию и движение.

На каждый матч выходим, чтобы чем‑то удивить и победить. Что планируется — не получается. Нам предстоит большой мозговой штурм в тренерском штабе», — передает слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» уступает в серии с «Металлургом» со счетом 0:3. Следующий поединок между этими командами состоится 15-го апреля в Нижнем Новгороде.