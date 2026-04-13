«Металлург» одержал победу над «Торпедо» (4:2) в третьем матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

В составе магнитогорской команды голами отметились Андрей Козлов на 23-й минуте, Никита Михайлис на 26-й минуте, Артём Минулин на 31-й и Руслан Исхаков на 32-й минуте.

У «Торпедо» шайбы забросили Алексей Кручинин на 14-й минуте и Василий Атанасов на 59-й минуте.

После этого матча «Металлург» ведет в серии с «Торпедо» со счетом 3:0. Следующая встреча между этими командами состоится 15-го апреля в Нижнем Новгороде.