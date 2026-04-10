Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу своей команды во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против ЦСКА (3:2).

Дамир Шарипзянов — защитник «Авангарда» globallookpress.com

«Мы не надеялись на лёгкие игры, сегодня пропустили в меньшинстве, наверное, немного удача была на их стороне. Мы же не расслабились, продолжали делать то, что и делали, и добились результата. Не сказал бы, что у "Авангарда" были проблемы на своём пятачке, скорее, они были в контроле шайбы. ЦСКА не любит проигрывать, сегодня они шли в давление.

В целом мы справлялись, однако есть моменты, которые нужно подчистить. Думаю, все игры будут разные, но все — плотные. Следующий матч будет ещё тяжелее, ЦСКА — хорошо обученная команда. Сегодня отдохнём, завтра разберём матчи и едем в Москву», — передает слова Шарипзянова Чемпионат.

После этого матча «Авангард» ведет в серии с ЦСКА со счетом 2:0. Следующая игра между этими командами состоится 12-го апреля в Москве.