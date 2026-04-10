Во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина омский «Авангард» на своём льду переиграл московский ЦСКА со счётом 3:2.

Главным героем встречи стал американский нападающий Эндрю Потуральски, оформивший дубль на 15‑й и 45‑й минутах. Также в составе хозяев отличился Константин Окулов на 40‑й минуте.

За ЦСКА шайбы забрасывали Ник Эберт (44‑я минута) и Николай Коваленко (50‑я минута).

Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу «Авангарда». Теперь команды переезжают в Москву, третья игра состоится 10 апреля.