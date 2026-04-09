Экс-тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре «Авангарда» в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против ЦСКА (3:0).

«Можно ли называть омский клуб фаворитом серии с ЦСКА? В плей‑офф на первое место выходит результат, что влияет на зрелищность. Нельзя сказать, что получилась фееричная игра. "Авангард" достаточно уверенно победил армейцев и сделал определённую заявку на Кубок Гагарина.

Что касается дальнейшего — посмотрим, что будет. По первому матчу сложно что‑либо определить. Но победитель Кубка Гагарина будет с Востока», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии плей-офф с ЦСКА со счетом 1:0. Следующая игра между этими командами состоится завтра, 10-го апреля в Омске.