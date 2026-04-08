Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал травму защитника команды Семена Чистякова во время первого матча 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против ЦСКА (3:0).

Напомним, что нападающий ЦСКА Клим Костин провел силовой прием на защитнике соперника Семене Чистякове. После этого эпизода игрок омичей покинул площадку с помощью партнеров по команде.

«Уверен ли я, что Чистяков не сыграет в этой серии? На данный момент мы не ждем его возвращения в этой серии. Его лучший друг нанес удар ему в колено.

Жду ли от Костина грязной игры? Я не имею привычки комментировать игроков другой команды, мы хотели, чтобы он покинул наш коллектив. Сейчас я не хочу давать комментариев.

Получил ли от арбитров объяснения, почему не последовало удаления? Объяснения я не получил. Мне редко что‑то объясняют. На мой взгляд, там должно было быть удаление», — передает слова Буше «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» ведет в серии с ЦСКА со счетом 1:0. Следующий поединок состоится 10-го апреля в Омске.