«Авангард» одержал победу над ЦСКА (3:0) в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Константин Окулов — нападающий «Авангарда» globallookpress.com

Омичи вышли вперед на 11-й минуте, нападающий команды Константин Окулов реализовал большинство.

«Авангард» сумел удвоить свое преимущество на 34-й минуте благодаря голу Майкла Маклауда в меньшинстве.

Нападающий омичей Константин Окулов оформил дубль на 59-й минуте, забросив шайбу в пустые ворота.

После этого матча «Авангард» ведет в серии плей-офф против ЦСКА со счетом 1:0.  Следующая игра между этими командами состоится 10-го апреля в Омске.