«Авангард» одержал победу над ЦСКА (3:0) в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина.
Омичи вышли вперед на 11-й минуте, нападающий команды Константин Окулов реализовал большинство.
«Авангард» сумел удвоить свое преимущество на 34-й минуте благодаря голу Майкла Маклауда в меньшинстве.
Нападающий омичей Константин Окулов оформил дубль на 59-й минуте, забросив шайбу в пустые ворота.
После этого матча «Авангард» ведет в серии плей-офф против ЦСКА со счетом 1:0. Следующая игра между этими командами состоится 10-го апреля в Омске.