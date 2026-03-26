В четверг, 26 марта, магнитогорский «Металлург» примет новосибирскую «Сибирь» в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

«Металлург»

В 68 матчах общего цикла «Металлург» Мг заработал 105 очков, с которыми завоевал Кубок Континента, на 6 пунктов опередив «Авангард» — вторую команду в зачете. В ходе последних недель регулярки «Металлург» Мг переиграл «Сибирь» в гостях и «Автомобилист» дома (4:3), после чего сгорел «Трактору» (2:6) и «Локомотиву» (1:4). В борьбу за Кубок Гагарина команда Андрея Разина влетела с двух ног, прибив в домашних стенах «Сибирь» (4:1). Счет на 3-й минуте открыл Михаил Федоров, тогда как Роман Канцеров, Владимир Ткачев и Егор Яковлев оформили 1+1 по системе «гол+пас».

Без суеты и ненужных эмоций, «Металлург» Мг в стартовой встрече сделал то, что и должен был. Команда Андрея Разина своей игрой показала, кто в этой паре безусловный фаворит. В одиннадцати последних матчах в домашних стенах южноуральцы установили девять победных результатов. Однако в пяти встречах из недавних семи хозяева неизменно пропускали 3 шайбы. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Дмитрий Силантьев.

«Сибирь»

«Сибирь» финишировала в чемпионате на 8-й позиции, набрав 69 очков. Своего единственного конкурента — «Амур» — северяне опередили на 9 турнирных пунктов. После домашнего поражения от «Магнитки» в одном из последних матчей регулярки (1:2, от) «Сибирь» добилась побед над ЦСКА (3:2), СКА (4:1) и «Барысом» (2:1, бул.). В кубковой встрече с «Металлургом» коллектив Ярослава Люзенкова сгорел вчистую (1:4). Единственную шайбу за гостей оформил Валентин Пьянов за минуту с небольшим до финальной сирены, когда счет был 0:4.

От «Сибири» в дебюте тяжелейшей серии никто не требовал сенсации, но на фоне итогового счета удивляет тот факт, что команда довольно быстро развалилась структурно и отдала результат фактически без сопротивления. Перед выездом в Магнитогорск коллектив Ярослава Люзенкова оформил пять побед в семи встречах, тогда как в пяти заключительных играх общего этапа команда не пропускала больше 2 голов. Не помогут команде в отчетной встрече Илья Федотов и Сергей Широков.

Личные встречи

«Металлург» Мг одержал 7 побед в 8 последних личных встречах. В 3 личных встречах из 4 последних на льду «Металлурга» Мг команды забивали меньше 5 голов.

