Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арене Металлург» 26 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь с коэффициентом для ставки за 1.82.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: В 68 матчах общего цикла «Металлург» Мг заработал 105 очков, с которыми завоевал Кубок Континента, на 6 пунктов опередив «Авангард» — вторую команду в зачете.

Последние матчи: В ходе последних недель регулярки «Металлург» Мг переиграл «Сибирь» в гостях и «Автомобилист» дома (4:3), после чего сгорел «Трактору» (2:6) и «Локомотиву» (1:4).

В борьбу за Кубок Гагарина команда Андрея Разина влетела с двух ног, прибив в домашних стенах «Сибирь» (4:1). Счет на 3-й минуте открыл Михаил Федоров, тогда как Роман Канцеров, Владимир Ткачев и Егор Яковлев оформили 1+1 по системе «гол+пас».

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: Без суеты и ненужных эмоций, «Металлург» Мг в стартовой встрече сделал то, что и должен был. Команда Андрея Разина своей игрой показала, кто в этой паре безусловный фаворит.

В одиннадцати последних матчах в домашних стенах южноуральцы установили девять победных результатов. Однако в пяти встречах из недавних семи хозяева неизменно пропускали 3 шайбы.

«Сибирь»

Путь к плей-офф: «Сибирь» финишировала в чемпионате на 8-й позиции, набрав 69 очков. Своего единственного конкурента — «Амур» — северяне опередили на 9 турнирных пунктов.

Последние матчи: После домашнего поражения от «Магнитки» в одном из последних матчей регулярки (1:2, от) «Сибирь» добилась побед над ЦСКА (3:2), СКА (4:1) и «Барысом» (2:1, бул.).

В кубковой встрече с «Металлургом» коллектив Ярослава Люзенкова сгорел вчистую (1:4). Единственную шайбу за гостей оформил Валентин Пьянов за минуту с небольшим до финальной сирены, когда счет был 0:4.

Не сыграют: Илья Федотов, Сергей Широков.

Состояние команды: От «Сибири» в дебюте тяжелейшей серии никто не требовал сенсации, но на фоне итогового счета удивляет тот факт, что команда довольно быстро развалилась структурно и отдала результат фактически без сопротивления.

Перед выездом в Магнитогорск коллектив Ярослава Люзенкова оформил пять побед в семи встречах, тогда как в пяти заключительных играх общего этапа команда не пропускала больше 2 голов.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг не проигрывает дома на протяжении 3 матчей кряду

В 3 личных встречах из 4 последних на льду «Металлурга» Мг команды забивали меньше 5 голов

«Металлург» Мг одержал 7 побед в 8 последних личных встречах

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.52, ничья — в 4.77, победа «Сибири» — в 6.08.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Ни структурно, ни в контексте ресурсов «Сибирь» не готова вести борьбу с «Магниткой» с позиции равной, да еще и в гостевых условиях. Вторую попытку на домашнем льду команда Андрея Разина реализует уверенно, продемонстрировав явный разрыв в классе.

Ставка: «Металлург» Мг победит с форой -1.5 за 1.82.

Прогноз: «Сибирь» в сущности редко делает ставку на высокую результативность, а на территории южноуральцев в очередной раз столкнется с минимальной свободой действий и не сможет повлиять на игру за счет хорошей реализации.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 1.5 за 2.03.