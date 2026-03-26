В четверг, 26 марта, омский «Авангард» примет на своем льду нижнекамский «Нефтехимик» в рамках второго матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

16:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

16:15 Судейская бригада матча: главные судьи — Акузовский Николай и Морозов Сергей, линейные судьи — Колясников Илья и Славиковский Роман.

16:10 Сегодняшний матч пройдет в Омске на «Арене G-Drive».

16:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию второго матча в серии «Авангард» — «Нефтехимик» в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Авангард»: Серебряков Никита, Чеккони Джозеф, Шарипзянов Дамир, Котляревский Михаил, Прохоркин Николай, Мартынов Игорь, Чистяков Семён, Блажиевский, Окулов Константин, Маклауд Майкл, Фьоре Джованни, Войнов Вячеслав, Лажуа Максим, Волков Александр, Потуральски Эндрю, Якупов Наиль, Гуляев Михаил, Рашевский Дмитрий, Пономарев Василий, Игумнов Иван.

«Нефтехимик»: Долганов Филипп, Пастухов Илья, Сериков Артём, Шафигуллин Булат, Дергачёв Александр, Надворный Матвей, Хайруллин Тимур, Хафизуллин Динар, Жафяров Дамир, Митякин Евгений, Белозёров Андрей, Хлыстов Никита, Федотов Максим, Артамонов Никита, Хоружев Никита, Попугаев Никита, Профака Лука, Селезнёв Григорий, Николишин Иван, Точилкин Герман.

«Авангард»

«Авангард» отлично провел регулярный чемпионат и по набранным очка занял второе место в Континентальной хоккейной лиге, финишировав вторым в Восточной конференции. Впереди только магнитогорский «Металлург», который в этом сезоне выглядит просто потрясающе. В регулярке «ястребы» набрали -99 очков, а разница заброшенных и пропущенных шайб у них была — 228:159.

До матча 1/8 финала «Авангард» имел победную серию из четырех матчей: нижегородское «Торпедо» (4:1), «Шанхайские драконы» (6:1), минское «Динамо» (4:3 в овертайме) и череповецкая «Северсталь» (5:2). В первом матче с «Нефтехимиком» уступал в счете 0:1, а затем некоторое время на табло светилась ничья (2:2), но в концовке третьего периода омский клуб дожал оппонента (4:2).

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» идет аутсайдером в этой паре и данный факт совершенно не удивителен, ведь регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги «волки» провели намного хуже. Нижнекамская дружина в регулярке набрала только 71 очко и заняла седьмое место в Восточной конференции, с отрицательной разницей забитых и пропущенных шайб — 170:188.

Перед матчами плей-офф «Нефтехимик» обыграл московский «Спартак» в серии буллитов (3:2). Это победа во многом определила финишную позицию в регулярном чемпионате. В стартовой встрече с «Авангардом» нижнекамский клуб первым забросил, но не смог развить успех, а концовку третьего периода и вовсе провалил.

Личные встречи

Между собой до этой серии плей-офф «Авангард» и «Нефтехимик» трижды подряд сыграли вничью в основное время, причем показали очень результативные матчи. В первой игре 1/8 финала Кубка Гагарина победу со счетом 4:2 одержал омский клуб.

