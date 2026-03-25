Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 26 марта. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — Нефтехимик с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Авангард»

Путь к плей-офф: В общем зачете Востока и лиги «Авангард» занял 2-е место с 99 очками на счету. На 6 турнирных пунктов омичи отстали от «Металлурга» Мг.

Последние матчи: До старта плей-офф «Авангард» переехал «Торпедо» (4:1), «Шанхайских Драконов» (6:1) и добился побед над «Динамо» Минск (4:3, от) и «Северсталью» (5:2).

В дебюте Кубка Гагарина команда Ги Буше взяла верх над «Нефтехимиком» (4:2). По ходу встречи омичи уступали 0:1, а победные шайбы провели за 5 минут до финальной сирены: голами отметились Константин Окулов и Джованни Фьоре.

Не сыграют: У «Авангарда» потерь нет.

Состояние команды: Несмотря на гандикап в +2 в первой игре, ход матча складывался для «Авангарда» не всегда по его сценарию. Тем не менее сенсации на омской площадке не случилось — фаворит пары забрал результат.

К встрече №2 коллектив Ги Буше готовится на фоне пяти побед кряду. Четырежды на этом отрезке «Авангард» забивал 4 шайбы и более. Кроме того, в пяти предыдущих матчах в домашних стенах команда не пропускала больше 2 голов.

«Нефтехимик»

Путь к плей-офф: В 68 матчах общей стадии «Нефтехимик» заработал 71 очко, закрепившись на 7-м месте в таблице Востока. На 2 турнирных пункта представители Нижнекамска опередили «Сибирь».

Последние матчи: В последних матчах регулярки — каждый прошел на выезде — «Нефтехимик» разгромил «Торпедо» (6:3), сгорел «Салавату Юлаеву» (0:3) и переиграл «Спартак» (3:2, бул.).

В первой плей-офф встрече команда Игоря Гришина не справилась с мастерами атаки «Авангарда» (2:4). По ходу игры в Омске Андрей Белозеров вывел гостей вперед, а вторую шайбу забросил Никита Хоружев при счете 1:2.

Не сыграют: Владислав Барулин.

Состояние команды: За три периода достойной борьбы на арене «G-Drive» «Нефтехимик» перебросал омичей 38:30, но характерные ошибки в обороне не позволили вдолгую вести игру с позиции инициативы.

Поражение на территории «Авангарда» стало восьмым для нижнекамцев в одиннадцати последних гостевых матчах и тринадцатым кряду в этом противостоянии, если принимать во внимание исключительно выездные встречи.

«Авангард» не проигрывает в основное время в 5 домашних матчах кряду

«Авангард» не проигрывает «Нефтехимику» в статусе принимающей стороны с 2017 года

«Авангард» идет без поражений на протяжении 5 матчей кряду

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.53, ничья — в 4.89, победа «Нефтехимика» — в 5.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: В первом матче у «Авангарда» не все шло как по маслу, но разница в исполнительском классе оказала прямое влияние на результат. Во второй встрече омичи нацелены исключительно на победу, но вместе с тем сфокусируются на попытках улучшить общую структуру игры.

Ставка: «Авангард» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.95.

Прогноз: Днем ранее «Нефтехимик» получил много свободного пространства в атаке, которого может не быть во втором матче, если тренерский штаб Ги Буше сумеет должным образом проработать этот момент.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» меньше 1.5 за 2.03.