Первая игра серии на «ЦСКА-Арене» обещает стать не столько проверкой мастерства, сколько битвой характеров и тактических установок. Москвичи будут играть в свой хоккей: плотно, вязко, без лишнего риска, надеясь, что Гамзин вытащит всё, а несколько контратак приведут к голам. Питерцы, которым на выезде забивать сложно, попытаются взломать эту оборону за счёт скорости и большинства, но их главная головная боль — смогут ли они регулярно создавать моменты, когда соперник практически не оставляет свободных зон

19:00 Главный судья: Виктор Бирин (Москва, Россия); Главный судья: Сергей Юдаков (Москва, Россия); Линейный: Егор Булычев (Россия); Линейный: Ярослав Париков (Москва, Россия).

18:45 Матч пройдёт на «ЦСКА-Арене» (Москва, Россия), вместимостью 12 680 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Александр Самонов, Дмитрий Гамзин, Дмитрий Саморуков, Ник Эберт, Иван Патрихаев, Никита Охотюк, Джереми Рой, Никита Нестеров, Мак Холлоуэлл, Клим Костин, Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Иван Дроздов, Сергей Калинин, Ретт Гарднер, Максим Соркин, Денис Гурьянов, Николай Коваленко, Олег Майстренко, Дмитрий Бучельников, Алексей Чуркин.

Стартовый состав СКА

СКА: Сергей Иванов, Артемий Плешков, Павел Коледов, Андрей Педан, Сергей Сапего, Маркус Филлипс, Егор Савиков, Егор Зеленов, Данила Галенюк, Сергей Плотников, Скотт Уилсон, Рокко Гримальди, Матвей Поляков, Михаил Воробьёв, Никита Дишковский, Марат Хайруллин, Никита Недопёкин, Матвей Короткий, Николай Голдобин, Валентин Зыков, Владислав Романов.

ЦСКА

ЦСКА финишировал четвёртым на Западе, но по тому, как москвичи провели концовку регулярки, создалось ощущение, что команда Игоря Никитина специально готовила себя к плей-офф, а не гналась за строчками в таблице. Восьмиматчевая победная серия, прервавшаяся лишь в середине февраля, стала тем самым спусковым крючком, который запустил механизм, работающий сейчас как швейцарские часы. Армейцы пропускают меньше всех на Западе — 2,12 шайбы за игру, а в пяти последних матчах этот показатель и вовсе упал до 1,4. Дмитрий Гамзин выдал отрезок, который заставляет вспомнить лучшие вратарские образцы: восемь «сухарей» в сезоне (лучший результат в лиге), 93,8% отражённых бросков и коэффициент надёжности 1,49 в последних пяти играх.

СКА

СКА вплывал в плей-офф по траектории, которую трудно назвать ровной. Перестройка под руководством Игоря Ларионова заняла почти весь сезон, и лишь во второй половине, после прихода в штаб Леонида Тамбиева, питерцы обрели ту самую игру, которую от них ждали. В последних восьми матчах — шесть побед, но в двух последних выездных встречах команда проиграла, забросив лишь по одной шайбе за матч. Атака СКА входит в тройку лучших на Западе (2,87 гола за игру), но главные её орудия — Сергей Плотников и Марат Хайруллин — замолчали в трёх последних встречах, не забив ни разу.

Личные встречи

123 матча в КХЛ — 57 побед у ЦСКА, 66 у СКА. В текущем сезоне команды обменялись домашними викториями: москвичи взяли дважды (4:3, 3:2), питерцы ответили разгромом (4:1) и сухой победой (3:0). Последняя очная встреча 21 февраля, где СКА закрыл ЦСКА 2:0 на своём льду, стала маленьким шедевром: Ларионов переиграл Никитина в его же стиле, сыграв от обороны и использовав единственный момент. В плей-офф преимущество на стороне ЦСКА: последний раз москвичи уступали армейцам с Невы в постсезоне в сезоне-2014/15. С тех пор было две победы в финалах Запада.

