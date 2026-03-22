В первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 23 марта. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч ЦСКА — СКА с коэффициентом для ставки за 2.02.

ЦСКА

Путь к плей-офф: ЦСКА по итогам регулярного сезона прописался на 4-й позиции в Западной конференции с 84 очками в активе. На 2 турнирных пункта столичный коллектив отстал от лидерского трио.

Последние матчи: После двух подряд побед над «Сочи» с одинаковым результатом 2:1, ЦСКА выдал яркий перфоманс на территории «Автомобилиста» (3:0).

Другой выезд команда Игоря Никитина провела неудачно — потерпела поражение от «Сибири» (2:3). В последней же встрече армейцы установили победу в столичной битве на льду «Спартака» (3:2, бул.).

Не сыграют: Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: На протяжении регулярного сезона ЦСКА испытывал проблемы в процессе перестройки, но перед началом плей-офф, как кажется, набрал форму, близкую к пиковой.

В десяти предыдущих матчах армейцы установили семь победных результатов, а в последних восьми встречах коллектив Игоря Никитина только трижды пропустил больше одной шайбы.

СКА

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки СКА набрал 81 очко и закрепился на 5-м месте в таблице Западной конференции, по дополнительным цифрам опередив «Торпедо» и «Динамо» Москва.

Последние матчи: На прошлой неделе СКА в домашних стенах переиграл «Динамо» Минск (4:3) и прибил «Северсталь» (5:0), а в начале этой — уступил на выезде «Трактору» (1:2).

Крупное поражение армейцы с Невы потерпели днями ранее на площадке «Сибири» (1:4), но в последнем матче команда Игоря Ларионова одержала эффектную волевую победу над «Шанхайскими Драконами» (5:1).

Не сыграют: Никита Зайцев, Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: СКА провел безобразную регулярку, в ходе которой команду шатало в разные стороны, а сама перестройка, затеянная прошлым летом, видится скорее провальной.

Тем не менее перед началом плей-офф коллектив Игоря Ларионова одержал шесть побед в восьми матчах. Четырежды на этом отрезке питерцы вколачивали 4 шайбы и более, а в трех случаях — установили гандикап в 4+ гола.

Статистика для ставок

В 4-х личных встречах из 5 последних было забито 5 и менее голов

СКА одержал 5 побед в 7 последних матчах на территории ЦСКА

В 9 личных встречах из 10 на территории ЦСКА команды не забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.94, ничья — в 4.08, победа СКА — в 3.72.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.50, на тотал меньше 5.5 — за 1.49.

Прогноз: В такой плотной серии стартовое преимущество может иметь огромный вес. В попытках добиться первой победы из четырех ЦСКА на домашнем льду постарается разобрать своего соперника тактически и в привычном стиле добиться результата путем компактности линий.

Ставка: ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.02.

Прогноз: На своей территории команда Игоря Никитина умеет перекрывать соперникам воздух, отнимая свободное пространство и лишая возможности выходить на броски в эпизодах, которые могут стать голевыми. На фоне такой модели игры петербуржцам будет трудно выйти на высокий уровень результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА меньше 2 за 1.83.