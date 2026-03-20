Динамо Москва

Смогут ли бело-голубые победить и подняться на пятую строчку в таблице?

В Москве встретятся команда, которая за пять матчей до конца сезона ещё не определилась с соперником по плей-офф, и коллектив, который уже знает своего оппонента и может позволить себе эксперименты. «Динамо» будет биться за пятую строчку на Западе и психологическое преимущество перед кубковой серией. «Ак Барс», несмотря на отсутствие турнирной мотивации, обладает мощнейшей атакой и способен наказать любую ошибку

31' Гооооол!!! 3:2. Тодд у правого борта выцарапал шайбу и сделал передачу в центр, откуда с хода бросил Митчелл Миллер и поразил сетку ворот «Динамо».

30' Удаление у «Динамо»: за подножку малым штрафом наказан Роман Калиниченко.

29' 16-16 по броскам в створ на данный момент.

28' Прохоров дважды атаковал створ «Ак Барса», но Билялов отвёл угрозу от ворот.

27' Пустозёров хорошо бросил, но Моторыгин поймал и зафиксировал шайбу.

26' Опасный бросок Гусева заблокировал Фальковский.

26' Опасная атака получилась у казанцев, вывели на бросок Денисенко, тот справа стрельнул, но Моторыгин отбил шайбу, а до отскока защитники не дали добраться Григорию.

25' Хмелевски ворвался в чужую зону и хорошо бросил из правого круга, но Моторыгин среагировал и отбил шайбу.

24' Слепышев со средней дистанции плотно бросил, но Билялов снова надёжен.

23' Бондарь бросал из левого круга, но Билялов поймал шайбу ловушкой.

22' Терехов от синей линии стрельнул, но снова Моторыгин надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

21' Марченко со средней дистанции бросил с кистей, но Моторыгин ловушкой поймал шайбу.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли гости!

Итоги 1-го периода

20' Первый период окончен. Очень зрелищный и, главное, результативный период. Много удалений в матче, причём соперники обменялись заброшенными шайбами в меньшинстве.

20' Гоооооол!!! 3:1. Адамчук здорово бросил от синей линии, шайба после рикошета прилетела на клюшку Артёму Ильенко, который с лёта добил снаряд в ворота!

20' Минута до конца периода.

19' Гоооооол!!! 2:1. Билялов после сейва сделал передачу на Семёнова, в итоге 3 в 2 убежали казанцы, Кирилл у ворот соперника отыгрался с Барабановым и поразил сетку ворот гостей. Вторая шайба заброшена в меньшинстве в этом матче.

19' Кудрявцев практически наверняка бросил с «усов», но переиграть Билялова не смог.

19' 2 в 1 убежал в контратаку казанцы, но передача Карпухина не дошла до партнёра.

18' Удаление у «Ак Барса»: за подножку в штрафной бокс поехал Степан Фальковский.

17' Гооооол!!! 2:0. Тимур Кол бросил от синей линии, Билялов не смог зафиксировать шайбу, динамовцы начали активно «копать» и их усилия дали результат — Иван Зинченко затолкнул шайбу в ворота.

16' Лямкин со средней дистанции бросил, но Моторыгин поймал и зафиксировал шайбу.

15' Марченко бросил от правого борта несильно, но Моторыгин не смог поймать шайбу — на пятаке подчистили защитники.

14' 10 потерь к 14-й минуте у «Ак Барса».

13' Нэйтан Тодд побежал в контратаку и бросил справа из под защитника, но Моторыгин выручил.

12' Прохоров неожиданно вывалился на рандеву с Биляловым и сам, похоже, не ожидал этого — переиграть вратаря казанского клуба не получилось.

12' Более трёх минут идёт игра без остановок.

11' Дер-Аргучинцев опасно бросал справа, но Билялов парировал.

11' Плохо играют казанцы в большинстве.

10' В полном составе динамовцы.

09' Гоооооол!!! 1:0. В меньшинстве забрасывает шайбу «Динамо». 2 в 1 убежали в контратаку динамовцы, перекрыли пространство для передачи на партнёра Павлу Кудрявцеву, решил сам бросить нападающий и не прогадал — счёт открыт!

08' Грубо сфолил Кирилл Адамчук и снова отправился в штрафной бокс, на этот раз за подножку.

07' Гусев бросал из центра чужой зоны, но не попал в створ.

06' В полном составе динамовцы.

05' Миллер, Лямкин бросали в створ, но пока Моторыгин тащит всё.

04' И снова удаление у хозяев: за задержку соперника наказан малым штрафом Кирилл Адамчук.

04' В полном составе «Динамо».

03' Хмелевский бросал из правого круга, но Моторыгин надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

02' Первое удаление в матче: за атаку вратаря наказан малым штрафом Даниил Давыдов («Динамо»).

02' Давыдов по центру прорвался к воротам «Ак Барса», помешал ему бросить Марченко, Даниил остановиться не сумел и влетел в Билялова.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

До матча

19:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Основные вратари: Максим Моторыгин и Тимур Билялов.

19:15 Главный судья: Николай Красотин (Москва, Россия); Главный судья: Александр Соин (Москва, Россия); Линейный: Александр Садовников (Москва, Россия); Линейный: Никита Новиков (Москва, Россия).

19:00 Матч пройдёт на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» (Москва, Россия), вместимостью 11 500 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Динамо»

Динамо Москва: Владимир Селиванов, Максим Моторыгин, Роман Калиниченко, Тимур Кол, Кирилл Адамчук, Марио Паталаха, Артём Сергеев, Магомед Шараканов, Антон Слепышев, Артём Чернов, Даниил Давыдов, Иван Зинченко, Даниил Прохоров, Артём Ильенко, Ансель Галимов, Артём Бондарь, Семён Дер-Аргучинцев, Павел Кудрявцев, Никита Гусев, Максим Мамин.

Стартовый состав «Ак Барс»

Ак Барс: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Степан Фальковский, Степан Терехов, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Артур Бровкин, Александр Барабанов, Егор Потапов, Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Алексей Пустозёров, Дмитрий Кателевский, Кирилл Семёнов, Артём Галимов.

Динамо Москва

Московское «Динамо» подходит к заключительному матчу регулярного чемпионата в состоянии, которое трудно назвать иначе, чем уверенный рывок перед плей-офф. Бело-голубые одержали четыре победы подряд, переиграв минское «Динамо» (6:4), «Шанхайских Драконов» (4:2), «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ) и «Спартака» (4:3 ОТ), но в среду неожиданно оступились в игре с «Адмиралом» (1:2), упустив шанс на четвёртое место и преимущество своего льда в первом раунде. При этом домашняя статистика остаётся внушительной: пять матчей без поражений на своём льду, средняя результативность в последних пяти играх — 3,20 шайбы за встречу.

Ак Барс

«Ак Барс» приезжает в Москву в статусе команды, которая уже решила все турнирные задачи и может позволить себе ротацию перед плей-офф. Казанцы гарантировали себе третье место на Востоке и в первом раунде встретятся с «Трактором». При этом подопечные Анвара Гатиятулина набрали хороший ход в концовке: пять побед в семи последних матчах, включая разгромы «Сибири» (6:3) и «Спартака» (4:1). Атака работает стабильно: команда забивает в 12 матчах подряд, средняя результативность в последних пяти играх — 3,60 шайбы.

Личные встречи

За 49 матчей в КХЛ преимущество на стороне казанцев: 26 побед против 23 у москвичей. В текущем сезоне команды встречались однажды — в Казани, где «Ак Барс» выиграл 5:4. В прошлогодней серии плей-офф, напротив, сильнее оказались бело-голубые (4:2). Общий баланс побед близок к равному, но в Москве статистика складывается в пользу «Динамо».

