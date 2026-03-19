В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 20 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 1.81.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: В 67 матчах «Динамо» Москва набрало 81 очко и прописалось на 5-й строчке в таблице Запада, на 2 турнирных пункта опережая СКА и «Торпедо».

Последние матчи: Перед возвращением на домашний лед «Динамо» Москва в гостях вырвало победу у «Салавата Юлаева» (3:2, бул.) и обыграло «Спартак» дерби на площадке красно-белых (4:3, бул.).

В среду, 18 марта, команда Вячеслава Козлова принимала у себя «Адмирал». При домашних трибунах динамовцы потерпели поражение (1:2).

Не сыграют: Кирилл Готовец, Фредрик Классон.

Состояние команды: «Динамо» Москва провело сезон в подвешенном состоянии: команду штормило в разные стороны, в результате чего ее подлинный потенциал так и не был реализован.

Перед началом кубкового раунда бело-голубые стараются выйти на пик, на что указывает ряд последних матчей. В частности, команда Вячеслава Козлова выиграла в десяти встречах из предыдущих четырнадцати.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В активе «Ак Барса» — 92 очка после 67 сыгранных матчей. В таблице Востока команда из Татарстана занимает 3-е место, на 5 пунктов отставая от «Авангарда».

Последние матчи: На прошлой неделе «Ак Барс» на домашнем льду разбил «Спартак» (4:1) и одержал скромную победу над «Сочи» (2:0).

Накануне команда Анвара Гатиятулина провела безуспешный выезд на территорию «Северстали» (2:4), тогда как очередном матче против «Сочи» казанцы взяли верх (4:2).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: «Ак Барс», возможно, не был столь непреклонен, как «Металлург» Мг или «Авангард», но в сущности провел сильную регулярку в условиях точечной перестройки.

Перед началом кубкового раунда с «Трактором» коллектив Анвара Гатиятулина забрал пять победных результатов в семи встречах. При этом на выезде казанцы выиграли лишь в двух матчах из шести недавних.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва не проигрывает «Ак Барсу» в основное время на протяжении 5 последних матчей

«Динамо» Москва победило «Ак Барс» в 4-х встречах из 5 последних

В 3-х последних личных встречах команды забивали 7 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.09, победа «Ак Барса» — в 2.71.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: В последней игре у «Динамо» сохраняется минимальная турнирная мотивация, чего нет у «Ак Барса». За счет большего желания и с учетом текущей формы столичная команда способна забрать результат на домашнем льду.

Прогноз: «Ак Барс» со своей стороны не будет действовать наотмашь и навяжет борьбу, в результате которой команды выйдут на высокий показатель голевой остроты.

