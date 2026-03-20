В пятницу, 20 марта, минское «Динамо» примет екатеринбургский «Автомобилист» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19:00 Матч пройдет на «Минск-Арене», вмещающей 15 086 зрителей.

18:50 Главными судьями матча будут Алексей Белов из Ярославля и Денис Наумов из Тольятти.

Стартовые составы команд

«Динамо»: Круповец, Демченко, Хэмилтон, Мелош, Хенкель, Смит, Брук, Диц Улле; Энас, Липский, Лимож, Кузнецов, Стась, Сотишвили, Воронин, Бориков, Белкин, Усов, Пинчук, Шипачёв, Галиев.

«Автомобилист»: Новосёлов, Горбунов; Зборовский, Бусыгин, Ишимников, Юдин, Щучинов, Паутов, Карпович; Малоросиянов, Спронг, Денежкин, Черников, Хремкин, Хрипунов, Борисов, Овчинников, Каштанов, Тарасов, Горбунов, Кизимов, Шашков.

«Динамо» Минск

После 67 сыгранных матчей «Динамо» Минск занимает 2-е место в таблице Запада с 86 очками на счету. От 3-й «Северстали» белорусы отдалились по дополнительной разнице. Неделю назад «Динамо» Минск в ходе серии выездов поочередно проиграло московскому «Динамо» (4:6) и СКА (3:4). Несколькими днями ранее, 15-го числа, команда Дмитрия Квартальнова в домашних стенах обыграла «Локомотив» (2:1, бул.). В последней встрече минчане уступили «Авангарду» (3:4, от).

Приближающаяся к завершению регулярка войдет в историю «Динамо» Минск как безальтернативно лучшая. Если вынести за рамки последний отрезок, то на протяжении сезона белорусы выглядели исключительно. Однако на восемь последних матчей команды Дмитрия Квартальнова приходится всего одна победа. Кроме того, в четырех предыдущих встречах динамовцы пропускали не меньше 4-х голов. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Вадим Мороз.

«Автомобилист»

В таблице Востока «Автомобилист» находится на 4-м месте. С 84 очками в активе, команда опередила «Салават Юлаев» на 8 турнирных баллов. В конце прошлой недели «Автомобилист» в домашних условиях не сумел справиться с ЦСКА (0:3). Еще одно поражение было допущено екатеринбуржцами в гостевом дерби с «Металлургом» Мг (3:4). В последнем матче команда Николая Заварухина уничтожила «Шанхайских Драконов» (6:2).

«Автомобилист» провел стандартный по меркам последних лет сезон: замкнул лидерский квартет, выдал несколько ярких серий и подошел к плей-офф в форме, близкой к топовой. До недавней игры против ЦСКА коллектив Николая Заварухина одержал восемь побед кряду, а на дистанции в одиннадцать матчей зафиксировал девять результатов в свою пользу. В пяти играх из недавних шести уральцы забивали 3 гола и более.

Личные встречи

«Автомобилист» победил в 4-х последних личных встречах. В 4-х личных встречах из 5 последних команды не забивали больше 5 голов. «Автомобилист» одержал 7 побед в 8 последних играх на территории «Динамо».

